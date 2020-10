Hà Tĩnh cho học sinh nghỉ học vì mưa bão

Trao đổi với Zing, ông Trần Trung Dũng, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, cho biết đến tối 18/10, sở đã đề nghị các trường THPT, phòng GD&ĐT trong tỉnh thông báo cho học sinh nghỉ học ngày 19/10.

Trẻ em ở xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh được di dời đến nơi an toàn. Ảnh: Báo Hà Tĩnh.



Học sinh sẽ đi học trở lại khi nước rút. Các trường căn cứ tình hình thực tế để tổ chức dạy bù, đảm bảo việc học cho các em theo quy định.

Trước đó, chiều cùng ngày, các huyện Hương Khê, Vũ Quang, Thạch Hà, Can Lộc, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, thành phố Hà Tĩnh đã thông báo đến học sinh việc nghỉ học tránh mưa lũ.

Mưa lũ đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc dạy học tại nhiều địa phương.

Trong đó, ngày 16/10, Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng thông báo toàn bộ học sinh, sinh viên nghỉ học ngày 17/10 do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.

Cùng ngày, Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu các đơn vị thông báo cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học từ ngày 17/10.

Ngày 14/10, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn, chủ động tránh bão. Cụ thể, học sinh mầm non nghỉ học từ sáng 14/10, học sinh tiểu học và THCS học hết buổi sáng, bắt đầu nghỉ từ buổi chiều cùng ngày.

Tại Quảng Trị, học sinh nhiều trường nghỉ học từ ngày 7/10 đến nay do mưa lớn, ngập lụt xảy ra liên tiếp.

Tác giả: Nguyễn Sương

Nguồn tin: zingnews.vn