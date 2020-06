Hà Nội giỏi nhưng SL Nghệ An hay hơn!

Bản sắc bóng đá xứ Nghệ SL Nghệ An nổi tiếng là một tập thể có tinh thần chiến đấu ngoan cường với bản lĩnh vượt qua sự mặc cảm thân phận con nhà nghèo nhưng biết nỗ lực học giỏi. Khác với sự rình rang của nhiều CLB rủng rỉnh, SL Nghệ An mùa nào cũng cố gắng bù đắp vào sự khiếm khuyết nhân tài đã trưởng thành bằng dòng máu trẻ do chính mình đào tạo. Duy nhất SL Nghệ An không có những cuộc sắm sửa nội binh và chỉ chọn ngoại binh phù hợp với tính cách chịu thương chịu khó như họ. HLV Ngô Quang Trường tâm sự trận thắng Hà Nội trên sân khách Hàng Đẫy có phần may mắn nhưng ai cũng thấy vận may chỉ đến với một tập thể đồng lòng và một sự chuẩn bị chu đáo. Ở đội SL Nghệ An bây giờ, người ta không chỉ nhớ đến mỗi Phan Văn Đức ăn cơm tuyển mà còn sẽ nhắc rất nhiều đến Đặng Văn Lắm hay thủ môn Nguyễn Văn Hoàng và những đồng đội trẻ sẽ lọt vào mắt xanh của HLV Park Hang-seo.