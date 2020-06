Hà Nội: Cảnh sát truy tìm tên cướp tiệm vàng mặc áo sơ mi trắng lịch lãm

Hiện trường tiệm vàng nơi xảy ra vụ cướp

Sáng 27/6, trao đổi với PV Báo Giao thông, lãnh đạo Công an quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) xác nhận, các đội nghiệp vụ công an quận đang phối hợp với công an địa bàn thụ lý điều tra vụ cướp tiệm vàng trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, khoảng 23h30 ngày 26/6, tại tiệm vàng số 99 Mễ Trì Thượng (phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã xẩy ra vụ cướp tiệm vàng khá hi hữu.

Vào thời điểm trên, tiệm vàng chuẩn bị đóng cửa nhưng xuất hiện một vị khách mặc sơ mi trắng lịch lãm vào giao dịch yêu cầu được mua vàng. Trong khi chủ hàng mang vàng ra thì vị khách lộ diện là một tên cướp đã nhanh tay cướp đi một lượng vàng chưa được xác định.

Ngay sau khi gây án, đối tượng đã chạy bộ vào các ngõ nhỏ gần đó. Người dân cũng tham gia truy bắt nhưng mất dấu vết.

Hiện Công an quận đang phối hợp với công an địa bàn tiến hành rà soát camera truy tìm đối tượng.

