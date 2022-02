Giò chả không còn xa lạ, nhưng bạn đã thử ăn món giò me trứ danh ở Nghệ An chưa?

Nghệ An là một trong những tỉnh thành miền Trung phải chịu nhiều sự khắc nghiệt của thiên nhiên, bởi thế người dân nơi đây luôn biết cách thích ứng với hoàn cảnh, cũng nhờ đó mà nhiều món ngon cũng được dân xứ Nghệ sáng tạo ra.

Giò me là một món ăn như vậy. Không ít người sẽ cảm thấy lạ lẫm với món ăn này, hoặc thậm chí còn hiểu nhầm rằng đây là món được làm từ quả me. Nhưng thực chất, me là cách gọi địa phương của con bê. Như vậy, giò me là món có nguyên liệu chính là thịt bê chứ không phải trái me như nhiều người vẫn nghĩ.

Giò me Nam Đàn, Nghệ An. (Ảnh minh họa)

Món ăn này bắt đầu phổ biến từ những năm 2000 và ngày càng được thực khách gần xa tìm mua để ăn hoặc làm quà biếu dịp lễ tết.

Giò me được làm từ thịt bê nguyên tảng và bì bê được xay nhuyễn, đem cuộn lại bởi một lớp trứng gà tráng mỏng và hấp cách thủy. Và quan trọng là giò me chuẩn vị theo truyền thống sẽ được làm từ nguyên liệu tự nhiên, không có chất phụ gia độc hại.

Giò me được làm từ nguyên liệu tự nhiên, không hóa chất phụ gia nên có hương vị rất thơm ngon và tinh tế. (Ảnh minh họa)

Được nêm nếm gia vị rất vừa ăn nên giò me có hương vị rất đặc biệt và tinh tế. Đặc biệt, trong giò me không trộn thêm mỡ nên không tạo cảm giác bị ngán. Không ít người lo lắng việc dùng thịt bê nguyên tảng sẽ khiến món ăn trở nên khô và có kết cấu rời rạc, tuy nhiên thịt bê Nam Đàn vốn nổi tiếng khắp nơi về chất lượng nên giò me vẫn luôn mềm, thơm mà không cần bất cứ phụ gia nào.

Giò me mềm, thơm và không gây cảm giác ngán. (Ảnh minh họa)

Khi ăn, giò me thường được thái thành từng lát mỏng. Từng miếng giò cắt ra đều hồng hào, bắt mắt. Quyện thêm mùi thơm của thịt bê, mùi hương của các gia vị, khó ai có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của món ăn này.

Giò được cắt thành từng miếng mỏng như thế này. (Ảnh minh họa)

Giò me thường được ăn cùng với cơm hoặc làm mồi nhậu, chấm cùng một ít tương ớt hay nước mắm tùy khẩu vị từng người. Cứ từ từ nhâm nhi, bạn sẽ bị nghiện lớp da giòn giòn bên ngoài, rồi đến phần thịt bê mềm, thơm bên trong, ăn mãi mà không biết chán.

Chính sự sáng tạo của người Nghệ An đã tạo ra món ăn có màu sắc bắt mắt, hương vị thơm ngon mà bất cứ ai từng ăn qua cũng đều nhớ mãi.

Tác giả: RACHEL PHẠM (Tổng hợp)

Nguồn tin: vtc.vn