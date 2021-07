Giết người do nghi bị làm ma Ngũ Hải

Pháp luật

Ngày 24/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Thào Mí Chơ (SN 1986) trú tại thôn Má Lủng B, xã Ma Lé, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang về hành vi giết người.