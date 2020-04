Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An là chủ đầu tư dự án “xẻo thịt” di tích Quốc gia?

Lãnh đạo huyện Thanh Chương khẳng định Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An là chủ đầu tư dự án chùa Linh Sâm trái phép. Ảnh: P.V

Có “hợp thức hóa” cho sai phạm Chùa Linh Sâm?



Trao đổi với phóng viên Phương Nam Plus, ông Nguyễn Văn Quế - Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương cho biết vừa tổ chức cuộc họp bàn về phương án xử lý đối với những hạng mục mà công trình trái phép Chùa Linh Sâm đã chồng lấn lên khu vực khoanh vùng bảo vệ I của Di tích Lịch sử - Kiến trúc nghệ thuật Quốc gia Đền Hữu.



Cuộc họp do Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương Nguyễn Văn Quế chủ trì, các thành phần khác gồm: đại diện lãnh đạo Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ Nghệ An; lãnh đạo các phòng, ban, các phó Chủ tịch huyện Thanh Chương; Bí thư, Chủ tịch xã Thanh Yên.



Đặc biệt, trong danh sách mời dự họp còn có hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ nhiệm Thường trực Hội đồng Trị sự giáo hội phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An, đại diện của cơ sở tôn giáo Chùa Linh Sâm, chủ đầu tư xây dựng chùa.



Kết thúc cuộc họp trên, Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương Nguyễn Văn Quế thông tin rằng, chủ đầu tư dự án xây dựng Chùa Linh Sâm trái phép là Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An. Xã Thanh Yên là đồng chủ đầu tư vì giai đoạn đầu phía chủ đầu tư chưa có con dấu?



Có phải cuộc họp đã thống nhất đề xuất với tỉnh Nghệ An để “hợp thức hóa” cho sai phạm tại Chùa Linh Sâm như dư luận đồn đoán?



Về câu hỏi này ông Nguyễn Văn Quế trả lời: “Không phải huyện đề xuất mà đó là tâm tư nguyện vọng của chủ đầu tư mong muốn tỉnh đề xuất với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa Chùa Linh Sâm vào vùng di tích để bảo tồn nhằm tránh lãng phí. Chủ đầu tư cũng nói nếu Bộ không đồng ý thì họ sẵn sàng tôn trọng pháp luật và tháo dỡ hoàn toàn công trình sai phạm. Huyện chỉ ghi nhận ý kiến để báo cáo và tỉnh quyết định”.



Vậy ý kiến của huyện Thanh Chương như thế nào? “Quan điểm của huyện là chỉ đạo xử lý việc xây Chùa Linh Sâm trái phép theo đúng quy định của pháp luật”, Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương Nguyễn Văn Quế khẳng định.

Trong quá trình xây dựng Chùa Linh Sâm trái phép đã “xóa sổ”hàng chục cây mít cổ nhưng đến nay vẫn chưa thấy ai bị xử lý. Ảnh: PV

Tỉnh Nghệ An “đá bóng trách nhiệm” đến bao giờ?



Tìm hiểu thì mới hay cuộc họp trên diễn ra vào chiều 19/3/2020 được “khai sinh” sau khi có Công văn 1436/UBND-NC ngày 16/3/2020 của UBND tỉnh Nghệ An. Theo đó văn bản này yêu cầu huyện Thanh Chương họp để thống nhất phương án tham mưu UBND tỉnh Nghệ An xem xét, giải quyết vụ “xẻo thịt” di tích Quốc gia Đền Hữu.



Có thể nói đây là động thái quá thừa mà tỉnh Nghệ An thực hiện khi mà trước đó địa phương này đã có rất rất nhiều văn bản chỉ đạo huyện Thanh Chương cũng như các sở, ban ngành tỉnh “rốt ráo kiểm tra” và tham mưu để xử xử lý.



Và cũng rất nhanh chóng các đơn vị cấp dưới đã có báo cáo đề nghị rất cụ thể gửi tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên không hiểu vì sao mà rất lâu sau đó lãnh đạo tỉnh Nghệ An vẫn chần chừ hay nói cách khác là “đá bóng trách nhiệm” đối với việc xử lý dứt điểm vụ xây Chùa Linh Sâm trái phép?



Cụ thể, sau khi lãnh đạo tỉnh Nghệ An hơn một lần có công văn chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương liên quan kiểm tra báo cáo, ngày 5/12/2019 phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao Nghệ An Trần Thị Mỹ Hạnh đã ký văn bản số 3069 khẳng định: Di tích Quốc gia Đền Hữu đã bị công trình Chùa Linh Sâm xây dựng chồng lấn lên khu vực bảo vệ I.



Sở này đã đề nghị UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo xử lý nghiêm theo Luật Di sản văn hóa. Đó là buộc trả lại đất đã lấn chiếm hoặc hoặc chấm dứt việc sử dụng trái phép di tích lịch sử văn hóa danh lam thắng cảnh…



Dư luận cho rằng việc chùa Linh Sâm xây dựng trái phép và chồng lấn lên Di tích Quốc gia Đền Hữu là quá rõ ràng nhưng hà cớ gì mà UBND tỉnh Nghệ An vẫn chần chừ chưa xử lý?



Động thái tích cực đến thời điểm này mà Nghệ An làm đó là UBND huyện Thanh Chương đã kỷ luật hình thức cảnh cáo và khiển trách đối với 4 cán bộ xã Thanh Yên.



Nhưng dư luận cho rằng như thế chưa đủ, vấn đề là tỉnh Nghệ An phải thượng tôn pháp luật. Đó là xử lý công trình chùa Linh Sâm trái phép theo khoản 7 điều 15 Nghị định 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng… Đó là hành vi xây dựng công trình không phù hợp với quy hoạch xây dựng được phê duyệt của Đền Hữu thì buộc phải tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm.



Chưa hết việc chủ đầu tư trong quá trình xây dựng chùa Linh Sâm trái phép đã chiếm gần 6000m2 đất Đền Hữu, 10 cây mít cổ của đền bị đốn hạ, đường vào đền bị xe cơ giới cày xới… nhưng đến nay vẫn chưa thấy ai bị xử lý. Và có lẽ nếu xử lý người có trách nhiệm của Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An thì chắc chắn cũng sẽ không oan?



Phóng viên đã nhiều lần liên hệ qua số điện thoại cá nhân của hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ nhiệm Thường trực Hội đồng Trị sự giáo hội phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An để đặt lịch làm việc.



Mục đích là làm rõ một số băn khoăn ví như Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An có thật sự “cả gan” đầu tư hàng chục tỉ đồng để xây dựng “chui” chùa Linh Sâm. Hay có “thế lực” nào đó đứng sau “bảo kê” nhưng vẫn chưa liên lạc được với hòa thượng Thích Thanh Nhiễu?



Phương Nam Plus sẽ tiếp tục thông tin./.

