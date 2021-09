Giang Kim Cúc tung xấp sao kê tốn gần 2,5 triệu tiền giấy in: "Minh bạch trong thiện nguyện không khó, chỉ là Cúc dồn một lúc gần 2 tháng nên hơi chậm trễ"

Những ngày vừa qua, Giang Kim Cúc - Trưởng nhóm mai táng 0 đồng cũng đã liên tục vướng phải những ồn ào liên quan đến việc kêu gọi và sao kê từ thiện. Trước những ý kiến trái chiều từ một số dân mạng, ngày 20/9, Giang Kim Cúc đã tung ra xấp sao kê tài khoản kêu gọi từ thiện của mình từ ngân hàng trong vòng 1 tuần để chứng minh.

Trong bài chia sẻ của mình, Trưởng nhóm mai táng 0 đồng cũng lên tiếng cho biết cô chỉ có 2 Facebook kêu gọi đó là “Giang Thị Kim Cúc” và “Giang Kim Cúc và các Cộng Sự”. Còn lại Kim Cúc khẳng định đều giả mạo nhằm trục lợi, cô cùng nhóm xin hoàn toàn không chịu trách nhiệm.

Theo chia sẻ của Giang Kim Cúc, để có được những bản sao kê từ thiện này, cô đã phải mất gần 1 tuần lễ đến làm việc với ngân hàng và tốn "gần hết 2,5 triệu tiền giấy in". Tuy nhiên, theo chị Cúc, số chi phí in sao kê này sẽ do bản thân cô chi trả vì đây là "trách nhiệm và nghĩa vụ của người đứng ra kêu gọi".

Giang Kim Cúc cho biết cô đã làm việc với ngân hàng trong gần 1 tuần để thực hiện sao kê tài khoản kêu gọi từ thiện

Bên cạnh đó, Giang Kim Cúc cũng đã liệt kê đầy đủ những khoản đã chi ra theo 9 mục rõ ràng. Kim Cúc cho rằng sao kê chỉ là thông báo số tiền thu vào tài khoản còn việc chi ra mới gọi là minh bạch mình chi có đúng hay sai mục đích không.

Trên trang cá nhân của mình, Giang Kim Cúc chia sẻ về 9 khoản chi mà cô đã đứng ra kêu gọi từ thiện gồm: Chi mai táng cho bà con miễn phí 100% từ A-Z; Chi quỹ chia sẻ cho bà con mất vì Covid 5.000.000 đồng/nạn nhân; Chi vật tư, đồ bảo hộ y tế cho nhóm và y bác sĩ tuyến đầu; Chi cấp cứu oxy, Chi cấp lương thực cho bà con; Chi hành trình sự sống (dược liệu thuốc nam cứu bệnh F0); Chi xăng dầu, sửa chữa cho xe trong thời gian mà pvo chưa và đã kết thúc tài trợ; Chi mua xe chuyên dùng để phục vụ cho dự án SOS Sài Gòn; Chi nội bộ ăn uống, ngủ, thuốc đề kháng, vật tư trang thiết bị sinh hoạt hỗ trợ đội nhóm.

Dù việc làm thiện nguyện xuất phát từ điều gì đi nữa thì theo chị Cúc, mục đích cuối cùng của cả nhóm là bản thân và đồng đội phải thấy vui,hạnh phúc, ý nghĩa và tìm thấy được giá trị của chính mình khi đất nước lâm nan. Làm thiện nguyện để giúp được bà con khó khăn hoạn nạn, lúc cần ta có mặt ngay tức thời.

Giang Kim Cúc cũng đứng ra xin nhận sai xót và thiếu kinh nghiệm trong việc nhanh chóng trình bày thu chi cho MTQ và các nhà hảo tâm. Lí do được chị Cúc đưa ra là vì "khối lượng công việc hàng ngày của đội nhóm rất nhiều, vẫn phải duy trì và ban đầu Cúc dự định là bao giờ dịch được khống chế sẽ công khai minh bạch toàn bộ thu chi để gửi tới quý mạnh thường quân và toàn thể người dân. Nhưng nhận thức được việc minh bạch ngay và nhanh chóng là điều đáng rất nên làm ngay lúc này để cho mọi người theo dõi hành trình.

Cúc đã nhận từ 10.000 VNĐ đến hơn trăm triệu VNĐ. Hơn ai hết Cúc và đội nhóm hiểu rõ số tiền mà MTQ gửi vào không chỉ là mệnh giá, mồ hôi nước mắt, công sức làm ra mà còn là niềm tin và sự yêu thương dành cho bà con gặp hoạn nạn bởi đại dịch,nên đã ủy quyền cho Cúc và đội nhóm.

Những bản sao kê chi tiết có dấu mộc của ngân hàng được Giang Kim Cúc chia sẻ

Mong cả nhà hãy mở lòng bao dung, bình tĩnh đợi Cúc trình bày rõ ràng và cụ thể mục THU_ CHI trên. Xác nhận lần nữa minh bạch tài chính trong thiện nguyện không hề khó. Chỉ là Cúc dồn 1 lúc gần 2 tháng nên hơi chậm trễ. Nhưng cũng phải xong và nhanh chóng".

Ngay sau khi bài đăng trên được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng để có được niềm tin từ mạnh thường quân và mọi người thì việc sao kê minh bạch và công khai là việc làm cần thiết không chỉ với Giang Kim Cúc và đội nhóm mà còn đối với tất cả các nhóm hoặc cá nhân kêu gọi từ thiện.

