'Giang hồ mạng' Huấn Hoa Hồng bị công an phát lệnh truy tìm

Công an phát lệnh truy tìm “giang hồ mạng” Huấn Hoa Hồng. Ảnh theo Zing.

Theo thông tin trên Nhịp sống việt, ngày 16/6, công an TP.HCM xác nhận vừa tiếp nhận thông tin từ cơ quan an ninh điều tra công an quận Thủ Đức đề nghị phát lệnh truy tìm "giang hồ mạng" Huấn Hoa Hồng sau khi một người dân (giấu tên) tố cáo.

Huấn Hoa Hồng tên thật là Bùi Xuân Huấn, SN 1984, quê huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, hiện sinh sống tại TP.HCM.

Được biết, đối tượng này bắt đầu nổi tiếng trên mạng từ năm 2015 khi đăng tải những video khoe tiền, vàng, tặng thẻ cào và thách thức giang hồ trên mạng xã hội. Huấn liên tục khoe có mối quan hệ rộng rãi với nhiều "giang hồ mạng" như Khá "Bảnh" và Quang "Rambo" và thường xuyên chụp ảnh, livestream với những đối tượng này để đăng tải lên mạng xã hội.

Trước đó, tháng 9/2019, Huấn Hoa Hồng đã từng bị lực lượng chức năng đưa đi cai nghiện bắt buộc sau khi bị UBND phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM, phát hiện dương tính với ma túy tại một tụ điểm ăn chơi.

Tiếp đến ngày 3/3/2020 vừa qua, công an TP Lào Cai (tỉnh Lào Cai) cho biết đơn vị phát hiện một nhóm thanh niên sử dụng trái phép chất ma túy khi kiểm tra một tụ điểm trên địa bàn. Chỉ huy công an xác nhận trong số những người dương tính với ma túy có đối tượng Bùi Xuân Huấn, tức Huấn Hoa Hồng. Sau đó, Huấn Hoa Hồng đã được đưa vào Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục và Lao động xã hội TP Lào Cai) để cai nghiện.

Sau khi ra khỏi trại, ngày 20/4/2020, Huấn Hoa Hồng đã gây nhiều tranh cãi khi livestream trên Facebook giới thiệu về 2 cuốn sách do chính mình viết mang tên "Bí kíp kinh doanh online" và "Đệ nhất kiếm tiền", bìa cuốn sách có đề bên dưới tên Nhà xuất bản SG. Theo giới thiệu của Huấn, bộ sách có giá 799.000 đồng, nội dung viết về "dạy làm giàu bằng cách kinh doanh, bán hàng qua mạng".

Ngay khi được phát hành và quảng cáo rầm rộ trên các diễn đàn mạng, Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã rà soát và nhận thấy không có sách nào mang tên "Bí kíp kinh doanh online" và "Đệ nhất kiếm tiền" trong danh mục đăng ký xuất bản và cũng không có 2 cuốn nào tên như vậy trong danh mục sách lưu chiểu.

Bên cạnh đó, trong hệ thống các Nhà xuất bản được cấp phép, không có Nhà xuất bản nào mang tên "SG" như in trên bìa sách của Huấn. Khi các đơn vị chức năng vào cuộc điều tra và xử lý, Huấn Hoa Hồng đã thừa nhận sách của mình là ấn phẩm "chui", vì học hành hạn chế, thiếu hiểu biết nên đã mắc sai lầm.

Ồn ào về việc bán sách lậu chưa qua, Huấn Hoa Hồng lại tiếp tục gây chú ý khi ra MV ca nhạc xuất hiện hình ảnh game cờ bạc trá hình.

Trong MV, mặc dù Huấn Hoa Hồng hát đi hát lại khuyên người ta bỏ cờ bạc nhưng cũng lại liên tục lồng ghép các hình ảnh quảng cáo cho game đánh bạc online như Go88; 789club... Đặc biệt, đoạn cuối của MV còn xuất hiện hình ảnh một chiếc điện thoại màn hình lớn xuất hiện, đang chạy ứng dụng 789club kèm cả hướng dẫn nạp tiền vào game.

Thông tin trên Tri thức trẻ, tại Việt Nam, loại hình đánh bạc online đó bị các cơ quan chức năng hoàn toàn nghiêm cấm. Hiện công an TP.HCM đang gấp rút điều tra và truy tìm đối tượng này để xử lý và làm rõ các hành vi phạm tội.