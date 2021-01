Gian dối cách ly, lợn nhập khẩu chạy thẳng về… lò mổ: Thu hồi thẻ kiểm dịch viên của cán bộ thú y

Lợn nhập khẩu từ Thái Lan về Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo. Ảnh: HT

Ngày 25.1, ông Mai Văn Minh - Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Quảng Bình cho hay, bà Cao Thị Hải - Kiểm dịch viên của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Bình đã bị thu hồi thẻ kiểm dịch viên. Lý do bà Hải bị thu hồi thẻ, là không thực hiện chặt chẽ nhiệm vụ, để lọt xe lợn nhập khẩu chưa qua kiểm dịch. “Trước mắt, căn cứ riêng lỗi đó là thu hồi thẻ kiểm dịch viên rồi. Còn việc cố ý hay vô tình, đợi Thanh tra Sở NNPTNT làm rõ theo phản ánh của Báo Lao Động, có kết quả rồi chúng tôi sẽ căn cứ để xử lý” - ông Mai Văn Minh, thông tin.

Ông Mai Văn Minh cho biết thêm, không phải qua những bài điều tra của Báo Lao Động, mà bản thân ông đã nhìn thấy những bất cập về quá trình cách ly đối với lợn nhập khẩu, từ đó dễ để xảy ra sai sót. Đơn cử, vào 7.2020, ông Minh đã có văn bản gửi Chi cục Thú y vùng III về việc nhập khẩu lợn sống vào địa bàn tỉnh Quảng Bình, trình bày việc đưa lợn sống nhập khẩu đưa sâu vào nội địa cách ly (khu cách ly lợn nhập khẩu ở xã Thuận Đức, TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) khiến người chăn nuôi ở địa phương hoang mang. Để hạn chế các nguy cơ lây lan các loại dịch bệnh mới, dịch bệnh nguy hiểm xâm nhập vào nội địa qua con đường vận chuyển động vật nhập khẩu làm lây lan dịch cho đàn vật nuôi ở địa phương, ông Minh đề xuất nên cách ly kiểm dịch lợn nhập khẩu ở vùng sát biên giới gần cửa khẩu nơi nhập khẩu. “Việc cách ly ở gần cửa khẩu nơi nhập khẩu lợn không chỉ hạn chế lây lan dịch bệnh trong quá trình vận chuyển, nuôi cách ly, mà còn thuận tiện trong quá trình giám sát. Như hiện tại, lợn nhập khẩu đưa về nuôi cách ly ở địa điểm xã Thuận Đức được nhập khẩu qua Cửa khẩu ở Quảng Trị. Quá trình làm thủ tục, lợn về bao nhiêu con, bao nhiêu xe chở lợn về… địa phương chúng tôi không hề hay biết gì mà do Thú y vùng III phụ trách, nên việc giám sát rất khó” - ông Minh, nói.

Còn ông Võ Trung Kiên - Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình kiêm Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh cũng thừa nhận, quá trình đưa lợn nhập khẩu từ nơi làm thủ tục nhập khẩu đến địa điểm cách ly do Chi cục Thú y vùng III phụ trách, nên địa phương khó kiểm soát. Ông Kiên nói rằng, thông tin Báo Lao Động nêu rất bổ ích và cụ thể, căn cứ vào đó ban có phương pháp để tăng cường kiểm tra, xử lý. “Ban chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Bình đã báo cáo UBND tỉnh Quảng Bình về các thông tin báo nêu, hiện đã đề nghị Sở NNPTNT kiểm tra, có báo cáo và đề xuất biện pháp xử lý” - ông Kiên, cho biết.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo Ban chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Bình và Sở NNPTNT tỉnh Quảng Bình, chúng tôi đã cung cấp bằng chứng cho thấy, vào 3h ngày 13.1, chiếc xe ôtô chở 170 con lợn nhập khẩu chưa qua kiểm dịch đã di chuyển trên Quốc lộ 1A và ra khỏi địa bàn tỉnh Quảng Bình. Trong lúc đó, cán bộ kiểm dịch khẳng định lúc 3h ngày 13.1 đã có mặt ở khu cách ly tại TP.Đồng Hới để cấp giấy chứng cho đi giết mổ cho số lợn trên chiếc xe đã ra khỏi địa bàn. Vậy cán bộ thú y đã nói dối, vậy chỉ một xe được cấp giấy khống, hay đã xảy ra ở nhiều xe? - chúng tôi đặt câu hỏi và lãnh đạo của 2 đơn vị trên hứa sẽ tìm hiểu kỹ rồi có trả lời, xử lý cụ thể.

Cán bộ thú y bị lái xe "qua mặt"?

Liên quan sự việc xe ôtô chở lợn nhập khẩu khẩu từ Thái Lan phải chở ra Thái Nguyên cách ly nhưng được cán bộ thú y tỉnh Nghệ An là ông Đậu Đăng Định cấp chứng nhận lợn có nguồn gốc ở Nghệ An, đã kiểm dịch cho chở đi giết mổ, Sở NNPTNT Nghệ An cho biết đã chỉ đạo xử lý. "Báo cáo giải trình của họ cho biết do lái xe khai báo lợn có nguồn gốc từ thị xã Hoàng Mai (Nghệ An), nên cán bộ thu y đã cấp giấy chứng nhận k iểm dịch" - Ông Nguyễn Văn Đệ - Giám đốc Sở NNPTNT Nghệ An nói. Ông Đệ cũng cho biết đã chỉ đạo làm rõ, xử lý vụ việc theo quy định.

