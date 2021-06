Giảm giá mạnh chỉ còn hơn 400 triệu, vì sao Suzuki Ciaz vẫn bị người dùng Việt 'ngó lơ'

Theo thông tin từ đại lý, Suzuki Ciaz tiếp tục được khuyến mại nhiều hơn so với tháng trước. Mức ưu đãi cao nhất ghi nhận được là 70 triệu, bao gồm giảm 50 triệu tiền mặt và tặng phụ kiện trị giá 20 triệu đồng. Nếu không lấy phụ kiện, mức giảm tiền mặt là 60-65 triệu đồng (tùy nơi bán). Giá niêm yết hiện tại của xe là 529 triệu, sau giảm còn 464 triệu đồng.

Mỗi đại lý sẽ có mức giảm khác nhau. Có nơi chỉ giảm một phần tiền mặt trị giá 40-50 triệu đồng và tặng phụ kiện. Nơi khác không tặng phụ kiện mà trừ thẳng vào giá bán 50-65 triệu đồng. Xe sản xuất năm 2020 có giá thấp hơn so với xe sản xuất năm nay, mặc dù trang bị giống hệt nhau.

Suzuki Ciaz giảm giá mạnh nhưng vẫn không thuyết phục được người dùng Việt.

Đây là mức giá thấp nhất kể từ khi Ciaz nâng cấp bản mới. Trước đây, xe từng được giảm giá còn 489 triệu đồng tại đại lý. So với các đối thủ cùng phân khúc, giá Ciaz vẫn ở mức giữa. Ciaz đang có giá thấp hơn so với Vios phiên bản tiêu chuẩn (470 triệu đồng tại đại lý) và tương đương với Attrage phiên bản giữa (460 triệu đồng). Giá Ciaz chỉ nhỉnh hơn 25 triệu đồng so với giá Morning đời mới.

Theo PLO, trước thông tin mẫu xe Suzuki Ciaz giảm giá đến 60 triệu đồng, nhiều người dùng vẫn tỏ ra không mặn mà với mẫu xe này vì nhiều nguyên nhân. Trong đó, một trong những nguyên nhân khiến cho mẫu xe có doanh số thấp là do cách thức chăm sóc khách hàng của đội ngũ kỹ thuật của Suzuki.

Một thành viên của nhóm ô tô trên mạng xã hội chia sẻ: “Sau khi giảm giá thì mẫu Suzuki Ciaz chỉ còn giá là 464 triệu đồng (giá gốc là 529 triệu đồng). Với hơn 460 triệu đồng chúng ta được một mẫu xe rộng nhất phân khúc hạng B, xe có sẵn camera hành trình trước, sau, có bản đồ Vietmap, phụ tùng, sau bán hàng đã được cải thiện. Đồng thời là mẫu xe nhập khẩu từ Thái Lan, bền bỉ, ít hỏng vặt”.

Tuy nhiên, người này cho rằng, thử nhìn lại với chi phí khoảng 460 triệu đồng, khách hàng còn có thể mua được những mẫu xe khác: Toyota Vios, VinFast Fadil, Kia Soluto cao cấp, Mitsubishi Attrage CVT hay Hyundai Accent (chưa tính tới xe cũ) - toàn những mẫu xe thuộc Top bán chạy của tháng.

“Cá nhân tôi khi nhìn lại danh sách này thì thấy Mitsubishi Attrage lại tối ưu hơn cả cho mục đích phục vụ gia đình. Vẫn có xe AT để đi mà lại tiết kiệm nhiên liệu, không gian cũng khá thoải mái. So với Ciaz thì nó có thêm cân bằng điện tử và kiểm soát hành trình”- thành viên này chia sẻ.

Dựa trên những phân tích này, nhiều người cho rằng Suzuki Ciaz là một mẫu xe đáng mua, tuy nhiên hãng xe nên điều chỉnh phong cách phục vụ và chăm sóc khách hàng, đặc biệt là các dịch vụ hậu mãi.

Anh NHT cho biết: “Mitsubishi Attrage lựa chọn không tồi, còn Suzuki Ciaz ít xe có thể do hãng quan tâm chưa đúng mức và vấn đề bảo hành, bảo trì cũng vậy”.

Một ý kiến khác cho rằng, hiện giờ người dùng sẽ quan tâm vào cách thức phục vụ, dịch vụ, phụ tùng của hãng xe, thay vì sửa một chi tiết mà phải chờ đợi thời gian lâu người ta sẽ sẵn sàng chi thêm tiền để mua một chiếc xe khác của Toyota để có sẵn phụ tùng vẫn hơn.

Tương tự như vậy, chị Giang cũng nhận xét, xe giá rẻ mà phụ tùng giá quá cao, có cải thiện thì cũng không so sánh được với Kia (bao rẻ) Toyota (bao nhiều), chưa kể các hãng khác Hyundai, Honda và Mitsubishi cũng có cách thức chăm sóc khách hàng tốt hơn.

Bên cạnh những nhận xét về dịch vụ cũng như giá cả của xe, thì một số ý kiến cũng chưa hài lòng về nội thất của Suzuki Ciaz. Anh Nguyễn Hữu Thạnh cho biết, ngoại thất của Suzuki Ciaz khá đẹp, lazang khá sang chảnh, nhưng nội thất nghèo nàn và hơi xấu.

Trên thực tế, Suzuki Ciaz thường xuyên lọt top xe ô tô có doanh số ế ẩm bậc nhất tại thị trường Việt. Từ năm trước, mẫu xe này liên tục giảm giá song cũng vẫn chưa thể thoát "kiếp ế", mỗi tháng chỉ tiêu thụ được khoảng vài chục chiếc - một con số quá ít ỏi so với các đối thủ

