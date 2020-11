Giám đốc người Hàn là nghi phạm vụ thi thể giấu trong valy

Trưa ngày 28/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với Công an quận 7 hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường là căn biệt thự trên đường số 3, Khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7, nơi phát hiện thi thể nạn nhân chứa trong valy.

Kết quả khám nghiệm hiện trường, tử thi giúp cơ quan điều tra xác định một số nghi vấn liên quan để làm rõ vụ án.

Hiện trường kinh hoàng của vụ án

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã xác định đây là một vụ giết người, nghi can gây án là một người Hàn Quốc, đồng hương của nạn nhân. Các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đang tổ chức truy xét nghi can này và làm rõ nguyên nhân gây án.

Được biết, danh tính nghi phạm là Jeong In Cheol, người Hàn Quốc, giám đốc một doanh nghiệp.

Jeong In Cheol 35 tuổi, ngụ tại căn hộ trong khu Phú Mỹ Hưng, quận 7. Nạn nhân là bạn của nghi phạm.

Như tin đã đưa, khoảng 17h30’ ngày 27/11, chủ căn biệt thự 3 tầng trên đường số 3 đến kiểm tra nhà thì phát hiện mùi hôi thối nên báo đi kiểm tra. Tại nhà vệ sinh ở lầu 2, chủ nhà thấy mùi hội phát ra từ một chiếc va ly màu hồng. Khi mở va ly ra, chủ nhà hoảng hốt khi phát hiện một thi thể bị cắt rời nên báo với Công an phường Tân Hưng.

Ngoài chiếc valy chứa thi thể nạn nhân thì xung quanh khu vực này, các tổ công tác phát hiện một số vật dụng như cưa sắt, kiềm cộng lực dính máu.

Tác giả: Ngọc An

Nguồn tin: Báo Công lý