Giám đốc CDC Nghệ An bị bắt liên quan Công ty Việt Á từng tuyên bố mình "không nhận quà"

Liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á), ngày 31/12/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh khám xét và áp dụng biện pháp ngăn chặn về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" đối với ông Nguyễn Văn Định - Giám đốc CDC Nghệ An; bà Nguyễn Thị Hồng Thẩm - Kế Toán trưởng CDC Nghệ An.

Trước đó, bị can Phan Tôn Noel Thảo - Trợ lý tài chính Công ty Việt Á khai rằng tham gia cùng công ty chi tiền “hoa hồng” hàng tỷ đồng cho CDC, cơ sở y tế nhiều tỉnh, thành khi bán kit test Covid-19. Trong lời khai, có nhắc đến việc chia phần trăm "hoa hồng" cho CDC Nghệ An.

Trả lời báo chí trước thông tin này, ông Nguyễn Văn Định - Giám đốc CDC Nghệ An khẳng định mình trong sạch vì không nhận bất kỳ quà tặng hay khoản tiền "hoa hồng" nào từ Công ty Việt Á hay từ bị can Phan Tôn Noel Thảo.

"Tôi không hề biết Phan Tôn Noel Thảo này là ai. Hoàn toàn tôi không nhận bất kỳ quà hay khoản "hoa hồng" nào từ Công ty Việt Á. Tôi cũng chưa liên lạc với bất kỳ ai trong Công ty Việt Á về việc mua sắm đấu thầu cả. Chưa từng làm việc, chưa gặp và người tên Thảo kia lại càng không biết", ông Nguyễn Văn Định tuyên bố.

Giám đốc CDC Nghệ An cũng khẳng định, sau khi có thông tin trên đã cho rà soát lại toàn thể cán bộ nhân viên trong đơn vị và tất cả đều khẳng định không nhận bất kỳ khoản tiền hay 'hoa hồng" nào từ Công ty Việt Á.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an xác định Giám đốc CDC Nghệ An đã thông đồng, câu kết với Phan Quốc Việt và các đối tượng liên quan thuộc Công ty Việt Á vi phạm các quy định của Luật Đấu thầu khi tổ chức đấu thầu mua vật tư phòng, chống dịch Covid-19,

Ngay sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đã triệu tập Giám đốc CDC Nghệ An cùng một số cá nhân khác ra Hà Nội để phối hợp làm rõ thông tin liên quan vụ án Công ty Việt Á. Đến ngày 31/12/2021 thì ông Nguyễn Văn Định cùng 11 đối tượng khác bị khởi tố.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, một số lãnh đạo, cán bộ Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An (CDC Nghệ An) và Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương (CDC Bình Dương) có sai phạm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Cụ thể, các bị can đã thông đồng, câu kết với Phan Quốc Việt và các đối tượng liên quan thuộc Công ty Việt Á, Công ty TNHH Phát triển Công nghệ ứng dụng Việt Nam (Công ty VNDAT) vi phạm các quy định của Luật Đấu thầu khi tổ chức đấu thầu mua vật tư phòng, chống dịch Covid-19,

Phan Quốc Việt và một bộ kit xét nghiệm của Công ty Việt Á.

Ngày 18/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03, Bộ Công an) khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Phan Quốc Việt - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á); ông Phạm Duy Tuyến - Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hải Dương và một loạt đồng phạm để điều tra những sai phạm trong việc nâng khống giá bộ xét nghiệm Covid-19. Theo điều tra ban đầu, lợi dụng tính cấp bách về nhu cầu test Covid-19, sản phẩm thuộc danh mục được áp dụng chỉ định thầu rút gọn, Việt đã chủ động cung ứng thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế trước cho các bệnh viện, CDC các tỉnh, thành phố sử dụng. Phan Quốc Việt sau đó thông đồng với lãnh đạo CDC để hợp thức hồ sơ chỉ định thầu bằng cách sử dụng các pháp nhân trong hệ thống lập hồ sơ chào hàng sản phẩm, xác nhận khống báo giá cao hơn nhiều so với giá thành sản xuất. Để được cung ứng trước thiết bị, vật tư y tế, tiêu thụ số lượng lớn, thanh quyết toán theo giá do Công ty Việt Á đề nghị, Việt còn thỏa thuận chi cho lãnh đạo các đơn vị mua hàng với số tiền lớn. Nhằm thu lợi nhuận bất chính và chi tiền ngoài hợp đồng, Việt cùng các nhân viên Công ty Việt Á nâng khống giá thiết bị, chi phí nguyên vật liệu đầu vào, xác định giá bán là 470.000 đồng/kit. Tính đến thời điểm bị bắt cùng một số đồng phạm để điều tra về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", Phan Quốc Việt - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) đã cung ứng Kit xét nghiệm Covid - 19 cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật và các cơ sở y tế khác của 62 tỉnh, thành phố trên cả nước với doanh thu gần 4.000 tỉ đồng.

