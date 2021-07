Giảm cân không khó với ớt chuông

Ớt chuông là loại rau quả dễ tìm mua ở chợ hay siêu thị, đã trở nên gần gũi với bữa ăn hàng ngày của người Việt. Ớt chuông có ba màu phổ biến là xanh, vàng và đỏ với hàm lượng vitamin C, A cao gấp khoảng 2,5 lần so với quả cam. Cứ 100gr ớt chuông chứa đến 120mg vitamin C và 3,5mg vitamin A - gần gấp đôi lượng vitamin C cơ thể cần hàng ngày.

Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Internet

Ớt chuông cũng rất giàu chất xơ, vitamin K, B6, kali và mangan nhưng lại ít calo và chất béo bão hòa. Người đang ăn kiêng nên sử dụng ớt chuông mỗi ngày để đảm bảo lượng chất xơ cần thiết cho cơ thể mà không lo nạp quá nhiều calo làm tích tụ mỡ thừa. Nhiều nghiên cứu của các nhà khoa học cũng chỉ ra rằng, chất capsaicin trong thành phần chất cay của ớt chuông có khả năng sinh nhiệt rất lớn, có tác dụng đốt cháy chất béo hiệu quả và làm cơ thể sử dụng nhiều calo hơn ngay sau bữa ăn.

Nước ép dứa và ớt chuông

Chuẩn bị:

1 quả dứa chín, mở mắt to để tạo mùi thơm cho nước ép

1 quả ớt chuông

3 nhánh cần tây

1 thìa cà phê chanh và mật ong

Nước lọc

Thực hiện:

Gọt sạch và cắt hết mắt quả dứa rồi cho vào máy ép lấy nước.

Ớt chuông rửa sạch, ngâm trong nước muối 15 phút rồi cắt nhỏ, cho vào máy ép lấy nước.

Cần tây rửa sạch, cắt khúc nhỏ rồi cho vào máy xay nhỏ hoặc ép lấy nước như dứa và ớt chuông.

Sau khi ép xong, bạn pha nước ép theo tỉ lệ sau: 1 thìa cà phê mật ong + nước chanh + 100ml nước ép dứa + 100ml nước ép ớt chuông + 50ml nước ép cần tây + 10ml nước lọc.

Để vào tủ lạnh dùng dần mỗi ngày.

Lưu ý:

Khuyến nghị chị em chỉ dùng loại nước giảm cân này vào các bữa phụ trong ngày, không dùng để thay thế toàn bộ các bữa ăn.

Với phụ nữ đang mang thai, người mắc các bệnh về huyết áp, dạ dày nên xin hướng dẫn của bác sỹ trước khi áp dụng các loại nước ép từ ớt chuông để giảm cân.

Nếu sử dụng nước mía và ớt thay thế khẩu phần ăn trong nhiều ngày liền sẽ gây tình trạng rối loạn điện giải, cơ thể mất muối nhiều và thường xuyên bị mệt mỏi.

Bởi vì nước mía chỉ chứa nhiều đường, còn ớt chuông Đà Lạt lại chỉ cung cấp vitamin, chất chống oxy hóa. Nếu chỉ dùng thức uống này mà không ăn thì cơ thể sẽ bị thiếu chất đạm, chất béo không no, axit amin, khoáng chất cũng như thiếu chất sắt, kẽm, canxi, gây mất cân đối các chất trong cơ thể.

Trên đây là cách bạn có thể giảm cân từ ớt chuông. Thế nhưng, nếu có những phương pháp giảm cân khác tốt hơn, bạn nên chọn, vì giảm cân với ớt chuông tuy hiệu quả nhưng bạn sẽ cảm thấy cơ thể vướng nhiều vấn đề về sức khỏe đó. Nhớ kết hợp tập luyện cơ thể hàng ngày nhé.

Tác giả: Hướng Dương (TH)

Nguồn tin: tieudung.vn