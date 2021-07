Giải ngân vốn đầu tư công – không thể “thích” thì xin rồi "ngâm"

Trong gần nửa đầu năm 2021, có 15/63 địa phương có tỉ lệ giải ngân đạt trên 3% gồm: Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Định, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang và Bạc Liêu. Đặc biệt, hiện có tới 37/63 địa phương tỉ lệ giải ngân là 0%.