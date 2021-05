Giải mã loại thịt lợn khiến khách lùng mua dù giá đắt đỏ

Gần đây, trên chợ mạng, nhiều tiểu thương rao bán một loại thịt lợn có giá lên tới 300.000 đồng/kg, thậm chí với hàng ngoại nhập còn lên tới 650.000 đồng/kg. Theo quảng cáo, đây là phần thịt ngon nhất của một con lợn được gọi là nạc nọng (thịt má).

"Nạc nọng lợn là phần thịt được lóc ra từ phần má, nọng con lợn với lượng vân mỡ đều, xen kẽ từng thớ thịt. Hơn nữa, đây là phần thịt được hoạt động nhiều nên ăn rất giòn, vị thơm đặc trưng, béo nhưng không ngấy" - chị Chung, một tiểu thương trên chợ mạng lý giải.

Theo chị Chung, vài năm gần đây, nạc nọng lợn mới được săn lùng nhiều. Trước đây, phần thịt này chủ yếu thường không lóc mà bán kèm theo mũi, tai lợn để làm giò xào.

"Nhờ có lượng vân mỡ đều nên nạc nọng được coi là nguyên liệu tuyệt vời cho món steak. Ngoài ra, chúng còn được chế biến thành các món ngon như chiên xóc tỏi, bọc sả chiên giòn, rang muối ớt hay cuộn măng hầm" - chị nói.

Anh Khang, một tiểu thương bán thịt lợn ở chợ Dịch Vọng (Hà Nội) cho biết, trung bình, cứ một con lợn to, nặng tầm 1 tạ mới cho khoảng 1 - 1,2 kg nạc nọng. Do đó, phần thịt này luôn có giá đắt đỏ so với nạc vai, thăn chuột, ba chỉ, thịt mông.

"Phần thịt này tôi luôn để riêng, dành cho khách đặt sẵn chứ không bán tràn lan ở chợ. Như giá hiện tôi bán cho khách là 280.000 đồng/kg" - anh tiết lộ.

Cũng theo anh Khang, nạc nọng lợn hiện là mặt hàng được rất nhiều người tìm mua nên giá thường được đẩy lên cao, thậm chí là cao hơn cả thịt bò. Như dòng nạc nọng heo Iberico Legado nhập khẩu trực tiếp từ Tây Ban Nha còn được bán với giá 650.000 đồng/kg.

Tương tự, chị Tú Quyên, nhân viên ở một cửa hàng thực phẩm sạch tại Hà Nội cho hay, mỗi ngày, cửa hàng chị đều nhập thịt về bán. Trong đó, phần nạc nọng lợn luôn là phần thịt bán chạy nhất cửa hàng. Nhiều hôm, khách còn xếp hàng từ sớm, tranh nhau mua.

"Trước đây, khách thường thích mua sườn, ba chỉ về nướng nhưng giờ là chuyển sang nạc nọng. Bởi nạc nọng khi tiếp xúc với nhiệt độ cao, lượng vân mỡ dày đặc sẽ chảy ra thấm đẫm vào từng thớ, giúp miếng thịt vừa mềm, ngọt, giòn. Do đó, người ăn sẽ không cảm thấy ngấy, khô và rất vừa miệng" - chị nói.

Thế nên, vài tháng trở lại đây, cửa hàng nơi chị Quyên làm việc đã tăng cường nhập nạc nọng về bán để phục vụ các "thượng đế".

Như để mua được 1,5 kg nạc nọng về đãi các con cuối tuần mà chị Bảo Anh (Kim Mã, Hà Nội) phải đặt mua trước 1 tuần.

"Do muốn ăn thịt tươi, không đông lạnh nên tôi phải ra quầy đặt mua trước 1 tuần. Phần nạc nọng sau khi mua về thường được tôi nướng thơm, ăn kèm với rau sống, chấm với nước sốt chua cay. Món này có thể ăn tại nhà hay mang đi dã ngoại, cắm trại đều tuyệt cả" - chị nói.

