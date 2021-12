Giả mạo hotgirl, “nữ quái” lừa đảo chiếm đoạt gần nửa tỷ đồng

Ngày 18/12, thông tin từ Công an Tx.Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cao Thị Thu Hiền, SN 1984, trú tại xã Hóa Thanh, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ việc, vào khoảng tháng 6/2021, Cao Thị Thu Hiền đã lấy hình ảnh và thông tin của người khác rồi tạo tài khoản facebook “Út Nhỏ”. Sau đó, Hiền kết bạn với facebook “Kien Bui”. Chủ tài khoản “Kien Bui” do anh B.K.K., SN 1995, trú tại tỉnh Ninh Bình làm chủ tài khoản.

Trong quá trình nói chuyện, Hiền giới thiệu với anh K. mình tên là “Đỗ Hương” SN 1995, hồ sơ gốc sinh năm 1993, có nhà ở số 18, đường Lê Duẩn, Tp.Vinh, và đang sống ở xã Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Tp.Hà Nội.

Bước đầu tại CQĐT Hiền đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Ngoài ra, Hiền còn giới thiệu mình là học viên học viện An ninh nhân dân, đang công tác tại bộ Công an và có công ty TNHH Việt Nhật, chuyên phân phối sữa TH và mua bán nông sản.

Sau 3 tháng nói chuyện qua lại trên mạng xã hội Facebook và Zalo, anh K. nảy sinh tình cảm yêu đương với Hiền. Từ ngày 12/9/2021 đến cuối tháng 11/2021, Cao Thị Thu Hiền hỏi vay tiền của anh K.. Hiền bịa ra nhiều lý do như trả tiền thuốc, tiền ăn, mua điện thoại, xử lý hàng hoá bị giữ ở cửa khẩu,…Tin lời Hiền, người đàn ông này đã chuyển cho Hiền số tiền hơn 470 triệu đồng.

Đến khi không liên lạc được với Hiền, anh K. đã đi vào Nghệ An để tìm hiểu và xác minh. Qua xác minh, anh K. biết người có ảnh trong tài khoản facebook mà Hiền lập giả mạo tên là Trang, trú tại Tp.Vinh. Biết mình bị lừa anh K. đã đến Công an Tx.Hoàng Mai trình báo.

Nhận được tin báo, Công an Tx.Hoàng Mai đã xác lập chuyên án, đồng chủ trì với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Nghệ An để tập trung đấu tranh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã xác định được Cao Thị Thu Hiền là đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh B.K.K.. Ngày 16/12, Công an Tx.Hoàng Mai đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Cao Thị Thu Hiền.

Tại cơ quan điều tra, Hiền đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tác giả: Hà Thị Hằng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn