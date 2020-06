Gia Lai có tân Giám đốc Công an tỉnh

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Đại tá Rah Lan Lâm - Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai thay cho Đại tá Vũ Văn Lâu (SN 1960, quê tỉnh Thái Bình) về nghỉ công tác chờ chế độ hưu trí.

Cùng với đó, Bộ Công an cũng thông báo quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Phan Thanh Tám, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên.

Thiếu tướng Lê Tấn Tới trao Quyết định bổ nhiệm Đại tá Rah Lan Lâm (áo trắng) giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Tấn Tới biểu dương và ghi nhận những đóng góp to lớn của Đại tá Vũ Văn Lâu trong suốt thời gian qua với nhiều thành tích nổi bật như chỉ đạo thành công các chuyên án đấu tranh xóa bỏ tà đạo Hà Mòn, triệt phá các đường dây vận chuyển hàng cấm qua biên giới, các tụ điểm tội phạm về ma túy, tín dụng đen… trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, Thiếu tướng Lê Tấn Tới cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng trên cương vị công tác mới, Đại tá Rah Lan Lâm sẽ khắc phục những khó khăn, nhược điểm của bản thân để tiếp tục phát huy những kiến thức, kinh nghiệm để lãnh đạo Công an tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống tốt đẹp của lực lượng Công an Gia Lai, góp phần bảo đảm ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

