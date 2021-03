Giá gạo xuất khẩu Việt Nam vượt Thái Lan

Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho biết hiện giá gạo xuất khẩu 5% tấm của Việt Nam đạt 513-517 USD/tấn, với gạo 25% tấm là 488-492 USD/tấn. Các loại gạo khác như Jasmine dao động 563-567 USD/tấn, gạo 100% tấm có giá 438-442 USD/tấn.

Trong khi giá gạo Việt Nam ổn định ở mức cao, giá gạo Thái Lan sau khi giảm mạnh vào tuần trước đã có điều chỉnh tăng nhẹ. Cụ thể, gạo 5% tấm giá 510-514 USD/tấn, tăng 2 USD/tấn; gạo 25% tấm giá 496-500 USD/tấn, tăng 2 USD/tấn.

Giá các sản phẩm gạo cùng chủng loại của Ấn Độ, Pakistan, Myanmar không có nhiều biến động trong tuần qua, và đều thấp hơn nhiều so với giá gạo xuất khẩu của Việt Nam.

Gạo xuất khẩu của Việt Nam bắt đầu đà tăng giá từ khoảng 1 năm trước. Ảnh: Việt Linh.

Một chuyên gia trong ngành gạo lý giải do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên 2 năm qua, nhu cầu gạo nội địa lẫn xuất khẩu đều tăng. Điều này đã đẩy giá lúa gạo tăng bình quân 15% so với khi chưa có dịch và luôn duy trì ở mức cao do Chính phủ các nước tăng dự trữ gạo.

Đến nay, tình hình dịch bệnh vẫn còn phức tạp và tâm lý Chính phủ các nước vẫn muốn đảm bảo an ninh lương thực bằng cách tăng mua dự trữ Quốc gia. Vì vậy, nhu cầu gạo sẽ vẫn còn tốt trong năm 2021.

Đại diện Intimex Group cho biết từ đầu năm đến nay, đơn vị này vẫn ký được nhiều hợp đồng xuất khẩu gạo, tuy nhiên, so với khả năng tham gia thị trường của công ty vẫn chưa tương xứng. Các thương nhân Philippines mua hàng của Intimex rồi nhưng chưa chịu nhận vì còn chờ hạn ngạch của Chính phủ Philippines, trong khi xuất khẩu đi Trung Quốc thì hạn ngạch nước này dành cho Việt Nam không nhiều.

Trong 2 tháng đầu năm, doanh nghiệp đã xuất hơn 50.000 tấn gạo, tháng 3 dự kiến xuất khẩu khoảng 40.000 tấn. Như vậy, quý I/2021, công ty sẽ xuất khẩu được 90.000 tấn gạo.

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, trong 2 tháng đầu năm, Việt Nam đã xuất khẩu 608.768 tấn gạo các loại, đạt kim ngạch 336 triệu USD. So với cùng kỳ năm ngoái, xuất khẩu gạo của Việt Nam giảm 34% về lượng nhưng lại tăng 22% giá trị giao dịch.

Trung bình, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đạt 551,7 USD/tấn, tăng 3,4% so với tháng 12/2020.

Philippines vẫn là thị trường đứng đầu về tiêu thụ gạo của Việt Nam trong tháng đầu năm 2021, chiếm 48% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của cả nước. Tuy nhiên, xuất khẩu gạo sang Philippines trong tháng 1 sụt giảm mạnh 38% cả về khối lượng và kim ngạch so với tháng 12/2020, đạt 169.871 tấn, tương đương 91,38 triệu USD.

Tác giả: Tuấn Hùng

Nguồn tin: zingnews.vn