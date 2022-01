Gia cảnh éo le của của gia đình gặp nạn trong đám cháy khiến cả hai bố con tử vong

Vào chiều tối 8/1, tại gia đình chị Hoàng Thị Hòa đã xảy ra vụ hỏa hoạn. Thời điểm xảy ra vụ cháy, trong nhà có 4 người gồm anh L. T. C. và 3 con nhỏ của anh C. (trong đó một cháu 11 tuổi, 7 tuổi và một cháu 3 tuổi).

Sau khi xảy ra sự việc, người dân đã đưa anh C. và 2 cháu nhỏ (7 tuổi và 3 tuổi) đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết bỏng nặng, anh C. đã tử vong vào sáng 9/1. Đến trưa cùng ngày, cháu bé 3 tuổi cũng không qua khỏi. Hai con của anh C. bị bỏng trong đó cháu cháu L. T. H. A. bị bỏng nặng toàn thân, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc khiến 2 bố con tử vong

Ngồi thất thần bên di ảnh chồng và con, chị Hoàng Thị Hòa vẫn chưa thể tin những gì đã xảy ra. Chỉ trong một tích tắc chị đã mất đi 2 người thân yêu nhất, còn 2 con nữa thì đang giành giật sự sống với tử thần.

Chị Hòa nghẹn ngào kể: "Hôm xảy ra sự việc là ngày chị làm ca 1. Buổi chiều hôm đó, chị tranh thủ ra đồng làm ruộng, anh C. ở nhà sửa máy cày. Lúc máy hết dầu, chị đi hỏi vay 2 triệu đồng mua dầu cho chồng sửa máy để kịp làm đất. Vừa về tới cổng, thì sự việc đã xảy ra.

"Tôi chạy nhanh vào trong sân thì thấy A. đang nằm co quắp, quần áo trên người đã cháy hết. Tôi không nghĩ được gì, liền bế con lên xe đưa đi vào viện cấp cứu. Lúc đưa con đi viện do không mang theo điện thoại để liên lạc nên không biết sự việc ở nhà như thế nào. Mãi đến sáng hôm sau mới nhận được thông tin từ người thân là chồng và con gái đã chết" - chị Hòa gạt đi nước mắt, đau xót kể.

Hiện trường khu vực cháy

Được biết, nơi xảy ra cháy là phòng học của cháu T. (con trai đầu anh C., chị Hòa). Căn phòng này trước đây là bếp nấu ăn của gia đình, mới đây nhà anh chị xây bếp ra bên ngoài nên tận dụng lại làm phòng học cho con.

Đau xót trước sự ra đi đột ngột của 2 bố con, theo người dân cạnh nhà nạn nhân chia sẻ: "Gia đình C. lâu nay hết sức khó khăn, thuộc diện hộ nghèo xã. Thường ngày C. ở nhà đi chạy máy cày thuê cho bà con, vợ anh đi làm công nhân cho công ty giày da Annora Việt Nam.

Trước khi xảy ra sự việc, hai chị em A. và N. vừa từ nhà người chú trở về. Cháu T. đang nấu ăn ở nhà bếp bên ngoài thì phát hiện có khói bốc ra từ trong phòng. Cháu vội đi múc nước tìm cách dập lửa. Đến khi người dân phát hiện sự việc, chạy tới ứng cứu thì đã thấy A. và N. đang nằm ở ngoài hè, toàn thân cháy hết quần áo. Trong phòng, anh C. đã bị cháy đen nằm bất động.

"Khi tôi chạy đến thì đã thấy 2 cháu nằm ngoài hè. Khi xảy ra cháy, cháu N. chạy vào với bố, thấy vậy cháu A. vào kéo được em ra ngoài thì cả hai chị em đều đã bỏng nặng. Lúc này thằng anh đang múc từng chậu nước để dập lửa nên cũng bị bỏng ở hai bàn chân", 1 người dân cho biết

Chị Hòa bàng hoàng đau đớn cùng một lúc mất cả chồng lẫn con

Thông tin từ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, cháu L.T.H.A. (7 tuổi), nạn nhân trong vụ cháy nhà nhập viện lúc 20h00’ ngày 08/01. Khi phát hiện cháu A. bị bỏng nặng vùng mặt, tay 2 bên, chân 2 bên, được đưa đến khám tại Bệnh viện đa khoa quốc tế Hợp Lực, sau đó được sơ cứu và chuyển ra Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Cháu A. nhập viện trong tình trạng rất nặng: trẻ kích thích, đau nhiều, tự thở, khàn tiếng, được băng tạm bằng băng cuộn lưới. Được chẩn đoán: bỏng nhiệt khô diện tích 22%, độ II, III, IV, bỏng giác mạc 2 mắt, bỏng đường hô hấp. Bệnh nhân đã được hỗ trợ hô hấp, tuần hoàn, chăm sóc thay băng vùng bỏng, chăm sóc mắt, kháng sinh chống nhiễm trùng, giảm đau, dinh dưỡng. Hiện tại ý thức tỉnh, đau nhiều ở vết bỏng, thở oxy, mạch huyết áp tạm thời ổn định, tiên lượng còn rất nặng

Trao đổi với ông Lê Huy Dương, chủ tịch UBND phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn cho biết: " Gia đình chị Hòa có hoàn cảnh rất khó khăn tại địa phương, thuộc diện hộ nghèo. Vợ đi làm công nhân, chồng đi cày thuê, những lúc nông nhàn qua Nghệ An bán cá. Hai vợ chồng có với nhau 3 người con. Sự việc khiến cho anh C. và đứa con út tử vong. Hiện cháu A. đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa với những vết thương rất nặng.

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương cùng các tổ chức đoàn thể đã đến thăm hỏi, động viên gia đình. Điều đáng lo khi hai chân của cháu A. đã bị hoại tử, toàn bộ cơ thể bị bỏng nặng, mặt và mắt sưng phù đang điều trị tích cực tại bệnh viện. Trong khi gia cảnh của gia đình hết sức khó khăn, rất cần sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng".

Mọi sự giúp đỡ gia đình Hoàng Thị Hòa xin gửi về: Chị Hoàng Thị Hòa ở Phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa.

Tác giả: Ngọc Hưng

Nguồn tin: Báo GĐ&XH