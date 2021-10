Ghen tuông, đốt xe sếp của vợ ở quận 7

Ngày 17-10, Công an quận 7, TP HCM đang tạm giữ Khổng Minh Toàn (SN 1984, ngụ quận Gò Vấp) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản.

Theo điều tra, trưa 13-10, người dân phát hiện chiếc ô tô của ông T.A.Đ. đậu trên đường D4 (quận 7) bốc cháy nên báo công an. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện nhưng ô tô đã bị lửa thiêu rụi, ước tính thiệt hại khoảng 2 tỉ đồng.

Toàn diễn lại cảnh đốt ô tô cấp trên của vợ trên địa bàn quận 7

Qua trích xuất camera trên tuyến đường này, công an phát hiện 1 người đàn ông đổ xăng đốt ô tô của ông Đ. Công an đã mời Toàn lên trụ sở làm việc. Tại đây, Toàn đã thừa nhận hành vi đốt xe ông Đ. do ghen tuông.

Toàn khai nhiều lần nghi ngờ vợ mình và ông Đ. có quan hệ tình cảm. Thời gian gần đây, thấy vợ buồn nên Toàn gặng hỏi thì được biết nguyên nhân là do ông Đ. sắp lấy vợ. Từ đây, Toàn ghen tuông nên nảy sinh ý định trả thù ông Đ.

Sáng 13-10, Toàn đi tới khu dân cư Jamona (phường Phú Thuận, quận 7) để uống cà phê. Tuy nhiên do dịch bệnh nên các quán cà phê không mở cửa nên Toàn về công ty làm việc. Lúc đang di chuyển trên đường, Toàn phát hiện ô tô của ông Đ. đang đậu bên đường D4 nên mua 2 lít xăng chờ đến trưa thì thực hiện hành vi.

Tác giả: SỸ HƯNG

Nguồn tin: Báo Người lao động