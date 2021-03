Gây TNGT bỏ mặc nạn nhân tới chết: Sẽ rà soát kỹ hồ sơ, không bỏ lọt tội

Bức xúc trước bản án tòa sơ thẩm tuyên, anh Bùi Xuân Bình (bố nạn nhân T.) cho biết sẽ theo đuổi vụ án tới cùng để đòi lại công bằng cho con trai.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Trần Mai Châu - Chánh văn phòng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết: Hiện vẫn chưa có lịch xét xử, Tòa mới chuyển hồ sơ sang cho Viện. Viện đang trong quá trình nghiên cứu hồ sơ. Tuy nhiên, quan điểm của Viện là khi đã có kháng cáo thì sẽ có trách nhiệm xem xét toàn diện, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đúng người đúng tội, không bao che.

Ông Châu nêu ví dụ: “Nếu hành vi của bị cáo có dấu hiệu phạm tội ở khung hình phạt thuộc Khoản 2 Điều 260 - BLHS mà Tòa sơ thẩm xử, truy tố ở Khoản 1 thì Viện sẵn sàng đề nghị hủy án để về xét xử lại. Còn nếu hành vi phạm tội của bị cáo đã được truy tố ở Khoản 2 mà khi xử mức án thấp, không tương ứng với hành vi thì chắc chắn phiên phúc thẩm sẽ yêu cầu sửa lại án”.

Your browser does not support the video tag.

Về phía tòa án, ông Trần Ngọc Sơn - Chánh án TAND tỉnh Nghệ An cũng khẳng định: “Vụ án đang trong quá trình nghiên cứu hồ sơ, chưa có lịch xét xử phúc thẩm. Khi có lịch, tòa sẽ tiến hành xử một cách công khai và đúng quy định của pháp luật. Người dân hoặc các PV, báo chí quan tâm có thể tới tòa theo dõi phiên xét xử”.

Trước đó, Báo Giao thông đã có loạt bài phản ánh việc gia đình bị hại tố cáo phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Vi phạm giao thông, gây TNGT chết người trên cầu Hiếu, thuộc QL48 (đoạn qua TX Thái Hòa, tỉnh Nghệ An).

Theo cơ quan điều tra, vào ngày 28/8/2020, tài xế Đàm Quang Trường (SN1991, trú khối Tân Liên, phường Hòa Hiếu, TX Thái Hòa, Nghệ An) điều khiển xe ô tô BKS 37A-089.24 đi từ Quỳ Hợp về TX Thái Hòa theo QL48.

Khi xe đến đầu Cầu Hiếu, Trường đã cho xe vượt sai quy định, đâm vào xe đạp điện do cháu Bùi Đình T. (SN 2008 trú xã Tam Hợp, Quỳ Hợp) điều khiển, chở theo cháu Ngô Trí H. (SN 2008), đi theo chiều ngược lại. Hậu quả, cháu T. tử vong khi người dân đưa đi cấp cứu, cháu H. bị thương nhẹ.

Về phần mình, sau khi gây tai nạn, Trường đã không giữ nguyên hiện trường, không đưa nạn nhân đi cấp cứu mà lùi xe về sân khách sạn Riverside (ở gần đầu cầu) đỗ ở đó. Sau đó gọi điện cho bố thông báo xảy ra tai nạn, rồi đi bộ về nhà cậu ở khối Tân Tiến, phường Hòa Hiếu ngủ. Đến 8h55’ sáng hôm sau, Trường đến cơ quan CSĐT Công an TX Thái Hòa đầu thú.

Phòng xét xử lúc 8h20' tối tăm vì không điện, không loa, trong khi điện lực khẳng định chỉ cắt điện từ 9h sáng 26/1/2021.

Theo tố cáo của anh Bùi Xuân Bình (SN 1980, bố nạn nhân T.), trong phiên xét xử sơ thẩm, TAND TX Thái Hòa đã xử quá nhẹ, bỏ qua các hành vi phạm tội của bị cáo Trường, như: không giữ nguyên hiện trường, không đưa nạn nhân đi cấp cứu, không ở lại hiện trường đến khi cơ quan chức năng có mặt.

Tòa cũng không mời những nhân chứng trực tiếp có mặt tại hiện trường như: anh Võ Công Hòa (SN 1973, xóm Tân Hợp, xã Nghĩa Tiến - người đầu tiên tới hiện trường khi tai nạn vừa xảy ra); anh Nguyễn Đình Thi (trú khối Quang Tiến, TX Thái Hòa - người đưa cháu T. đi cấp cứu).

Ngoài ra, phiên xét xử bị tố có dấu hiệu không minh bạch như: không bật điện, không sử dụng micro, loa phóng thanh, không cho ghi âm, ghi hình phiên xử. Kết quả, bị cáo Trường bị xử phạt 30 tháng tù treo.

Tác giả: Văn Thanh

Nguồn tin: Báo Giao thông