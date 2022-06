Gặp khúc cua lại khuất tầm nhìn, người đàn ông vẫn cố tình vượt đầu xe và cái kết đầy đau đớn

Mới đây, mạng xã hội vừa truyền tay nhau đoạn clip ghi lại một tình huống giao thông giữa một xe tải chở hàng và một xe máy trong con đường làng.

Sự việc xảy ra vào lúc hơn 10h ngày 12/6 vừa qua, toàn bộ vụ việc được camera an ninh đi phía sau, cùng chiều với chiếc xe máy ghi lại.

Your browser does not support the video tag.

(Clip: Người đàn ông đi xe máy gặp tai nạn khi cố tình vượt xe tải ở đoạn khúc cua và khuất tầm nhìn)

Theo đoạn clip, người đàn ông điều khiển xe máy theo chiều bên phải, ở phía trước là một xe tải. Tuy nhiên, do nóng lòng muốn vượt qua xe tải này, dù khuất tầm nhìn phía trước nhưng người đàn ông đã lấn sang làn bên cạnh.

Cùng lúc, một xe tải khác đi theo hướng ngược chiều đã tông trúng người đàn ông đi xe máy.

Sau vụ việc, xe máy văng ra đường hư hỏng, người đàn ông bị văng vào bụi cây gần hiện trường. Hiện vẫn chưa rõ, tình hình sức khỏe nạn nhân ra sao sau vụ việc? Tài xế xe tải cũng ngay lập tức cho dừng xe và xuống kiểm tra tình hình nạn nhân.

Đoạn clip ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Trong tình huống giao thông này, tất cả các ý kiến đều cho rằng, lỗi sai thuộc về người đàn ông đi xe máy. Bởi lẽ, tình huống này vừa khuất tầm nhìn lại trúng khúc cua mà người đàn ông vẫn cố tình vượt cho bằng được thì khả năng gặp tai nạn là rất cao.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn