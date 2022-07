Gần 4.000 xe tải phải cắt thùng trong 10 ngày đầu cao điểm

Lực lượng chức năng tiến hành xử lý xe vi phạm.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý gần 4.000 xe tải cơi nới thành thùng yêu cầu tất cả các phương tiện này đều phải hạ tải đúng với đăng kiểm.

Cụ thể, thông qua công tác xử lý người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới vi phạm về nồng độ cồn, cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý 9.817 trường hợp trên đường bộ.

Trong đó, xe tải 63 trường hợp; xe con 524 trường hợp, xe khách 12 trường hợp, xe container 3 trường hợp; xe mô tô 9.180 trường hợp… phạt tiền hơn 40 tỷ đồng. Đã tạm giữ 9.817 phương tiện; tước giấy phép lái xe 6.074 trường hợp.

Một số địa phương có kết quả xử lý vi phạm cao là TP Hồ Chí Minh 1.369 trường hợp, Hà Nội 649 trường hợp, Bình Dương 393 trường hợp, Bắc Giang 352 trường hợp, Quảng Ninh 326 trường hợp, Bắc Ninh 322 trường hợp)…

Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, đối với phương tiện vận tải hàng hóa vi phạm quy định về “cơi nới” thùng xe, chở hàng quá tải trọng, quá khổ đã xử lý 3.947 trường hợp, phạt tiền hơn 16 tỷ đồng; tạm giữ 132 phương tiện; tước giấy phép lái xe 1.025 trường hợp.

Hà Nội cũng nằm trong trường hợp xử lý “mạnh tay” khi thống kê xử lý được 291 trường hợp, Bắc Ninh 258 trường hợp, Phú Thọ 209 trường hợp, TP Hồ Chí Minh 191 trường hợp, Nghệ An 175 trường hợp…

Đối với lĩnh vực đường thủ nội địa, đã xử lý hành vi vi phạm chở quá vạch mớn nước an toàn 1.524 trường hợp. Chở quá số người quy định 5 trường hợp, không trang bị hoặc trang bị không đầy đủ phao cứu sinh, thiết bị an toàn kỹ thuật…

Trường hợp bị phạt cao nhất là 78 triệu đồng…

Cảnh sát giao thông Hà Nội được Bộ Công an đánh giá cao trong đợt đầu cao điểm. Thiếu tá Đào Việt Long, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội khẳng định, tuỳ theo đặc thù địa bàn quản lý các Đội Cảnh sát giao thông phụ trách từ nội thành đến ngoại thành đều có phương án riêng hướng tới việc xử lý mạnh không để vi phạm nồng độ cồn, vi phạm cơi nới xe tải và những hành vi khác tồn tại. Trong quá trình xử lý cảnh sát giao thông ghi hình đầy đủ các quy trình, không có “vùng cấm” để can thiệp.

