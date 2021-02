Gần 20 thanh niên vác dao lao vào nhà dân, chém 2 người bị thương

Video: Kinh hoàng cảnh gần 20 thanh niên vác dao kiếm vào nhà dân chém người

Ngày 15/2, trả lời VTC News, ông Ngô Xuân Ninh, Chủ tịch UBND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, công an huyện Hương Khê tạm giữ một số người liên quan đến vụ ẩu đả tại nhà dân ở khối 19 thị trấn Hương Khê để điều tra.

Trước đó, khoảng 20h ngày 12/2 (mồng 1 Tết), khi anh Nguyễn Quyết Tiến (trú tại thị trấn Hương Khê) cùng mọi người đang chúc Tết tại nhà ông Hà Khoan ở khối 19 thị trấn Hương Khê, một nhóm gần 20 người cầm theo dao xông vào nhà chém loạn xạ.

Anh Nguyễn Quyết Tiến bị chém vùng mặt, vùng đầu, bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Ngoài ra, anh Trần Minh Tiến ra can ngăn cũng bị nhóm thanh niên này chém.

Sau khi sự việc xảy ra, công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc.

Tác giả: Trần Lộc

Nguồn tin: Báo VTC News