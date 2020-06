Gần 20 người thoát chết khi xe khách bốc cháy dữ dội trên QL1A

Hình ảnh chiếc xe ô tô khách bốc cháy dữ dội trên cầu Nguyệt Viên

Vào khoảng 12h ngày 20/6, trên tuyến QL1A đoạn qua cầu Nguyệt Viên (xã Hoằng Quang, TP Thanh Hóa) xảy ra một vụ hỏa hoạn khiến chiếc xe ô tô khách bốc cháy dữ dội.

Thông tin ban đầu được biết, chiếc xe ô tô khách BKS 37B-023.40 do tài xế xe khách là Thái Doãn Hiếu (SN 1989, trú tại Hoà Sơn, Đô Lương, Nghệ An) điều khiển lưu thông theo hướng Hà Nội - Vinh, khi đến giữa cầu Nguyệt Viên thì bất ngờ bốc cháy.

Thời điểm này trên xe ô tô khách có 18 hành khách. Do ngọn lửa lan và cháy lớn nên toàn bộ người trên xe đã nhanh chóng thoát ra ngoài và lên xe khác tiếp tục hành trình về Vinh.

Chiếc xe khách chỉ còn trơ khung sau khi bị lửa thiêu rụi

Nhận được tin báo, lực lượng Công an TP Thanh Hóa, Trạm CSGT Quảng Xương và Phòng cháy chữa cháy nhanh chóng có mặt để xử lý vụ việc. Tuy nhiên, do lửa lớn nên đã thiêu rụi hoàn toàn chiếc xe ô tô chỉ còn lại trơ khung.

Rất may vụ việc không gây thiệt hại gì về người. Do thời điểm xảy ra buổi trưa, lưu lượng qua lại khu vực này ít nên không gây ùn tắc giao thông. Hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tác giả: Phúc Tuấn

Nguồn tin: Báo Giao thông