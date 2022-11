Gần 1km đường đầu tư ngót 300 tỷ, gần 2 thập kỷ chưa xong

Toàn cảnh dự án đường giao thông từ Quốc lộ 1A đến đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh (thành phố Vinh, Nghệ An).

Mặc dù có số vốn đầu tư “khổng lồ” nhưng trải qua gần 2 thập kỷ, tuyến đường dài chưa đến 1km tại trung tâm thành phố Vinh (Nghệ An) vẫn chưa được hoàn thành thi công.

Con đường “đau khổ”

Năm 2004, UBND tỉnh Nghệ An cho xây dựng tuyến đường giao thông dài gần 1km nối Quốc lộ 1A đến đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh (gọi tắt là đường 72m, thuộc địa phận xã Nghi Phú, thành phố Vinh).

Tiếp nối với đại lộ Vinh - Cửa Lò, dự án đóng vai trò quan trọng trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Vinh nói riêng và toàn tỉnh Nghệ An nói chung.

Tuy nhiên, gần 2 thập kỷ trôi qua, vì nhiều lý do mà dự án vẫn chưa được hoàn thành. Trong khi đó, người dân hằng ngày đi lại trên tuyến đường này vẫn phải chịu cảnh bụi bặm, ngập úng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Theo quan sát của phóng viên, nhiều tháng trở lại đây, tại công trường dự án không có bóng dáng công nhân hay máy móc nào đang làm việc. Nhiều cấu kiện và vật liệu xây dựng được nhà thầu tập kết ngổn ngang trên dải phân cách.

Theo người dân xóm 17, xã Nghi Phú, tuyến đường 72m thi công kéo dài trong nhiều năm khiến họ gặp rất nhiều phiền toái. Bên cạnh ảnh hưởng đến đi lại, hệ thống mương thoát nước của đường vẫn chưa hoàn thiện nên chỉ cần trời mưa to là bị ngập sâu.

Ngoài ra, một đoạn đường phía Bắc dài hơn 300m chưa được rải nhựa, cộng với việc vật liệu xây dựng và rác thải tập kết ở dải phân cách nên vào mùa hè xe cộ qua lại nhiều làm bụi bay mù mịt.

Hằng ngày đưa đón con đi học qua tuyến đường này, chị Nguyễn Thị Yến (trú tại xã Nghi Ân, thành phố Vinh) cho biết, mỗi lần đi qua đây chị lại hết sức lo lắng vì dòng xe cộ đông đúc, có đoạn phải chuyển làn và đi ngược chiều.

“Vào buổi sáng và buổi chiều, lượng xe cộ đi qua đường 72m này rất đông, trong khi xe đến đoạn đường cụt phải chuyển hướng sang làn ngược chiều rất nguy hiểm. Còn ban đêm tuyến đường không có đèn điện, biển cảnh báo nên xảy ra tai nạn giao thông thường xuyên”, chị Yến cho biết.

Điều đáng nói, trong khi tuyến đường đang thi công dở dang nhưng tại các vị trí chuyển làn đường hay ngã tư giao nhau với đường nhánh nhà thầu lại không cắm biển cảnh báo, đèn báo hiệu hay phương án đảm bảo an toàn nào. Người dân lần đầu đi qua đoạn đường này đành phải “đoán mò” hoặc di chuyển theo các phương tiện khác.

Nguy hiểm hơn, mặc dù được đầu tư hệ thống chiếu sáng nhưng đến nay vẫn chưa được đóng điện. Chính vì thế vào ban đêm, tuyến đường này trở thành nỗi “ác mộng” của người đi đường, các vụ tai nạn, va chạm giao thông liên tục xảy ra tại đây.

Mặc dù có số vốn 'khủng' nhưng sau gần 2 thập kỷ vẫn chưa xây dựng hoàn thành.

“Đội vốn” theo cấp số nhân

Theo tìm hiểu của Báo GD&TĐ, dự án Đầu tư xây dựng đường giao thông từ Quốc lộ 1A (ngã ba Quán Bàu) đến đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại QĐ số 2112/QĐ.UB-CN ngày 11/6/2004.

Tuyến đường có chiều dài 990m, rộng 72m (bao gồm: Lòng đường 32m, dải phân cách 16m và vỉa hè 24m) nằm nối tiếp trục đại lộ Vinh - Cửa Lò.

Mục tiêu đầu tư của dự án là triển khai thực hiện quy hoạch phát triển đô thị thành phố Vinh đến năm 2020; khai thác nguồn quỹ đất trong các khu quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt; tạo các điều kiện thuận lợi về cơ sở hạ tầng để thu hút đầu tư và trước mắt phục vụ Năm Du lịch Quốc gia 2005 tại Nghệ An.

Dự án được giao cho Ban Quản lý các dự án Xây dựng dân dụng và Kỹ thuật hạ tầng đô thị tỉnh Nghệ An làm chủ đầu tư (thuộc Sở Xây dựng), nay là Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và Công nghiệp tỉnh Nghệ An (thuộc UBND tỉnh Nghệ An).

Nhà thầu thi công dự án là Công ty TNHH Thanh Thành Đạt (có trụ sở tại số 34, đường Nguyễn Sỹ Sách, thành phố Vinh), tiến độ hoàn thành trước ngày 19/5/2005.

Ban đầu, dự án có tổng mức đầu tư hơn 63,4 tỷ đồng, trong đó chi phí xây lắp hơn 23,7 tỷ đồng, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng hơn 35,7 tỷ đồng và các chi phí khác. Trải qua 18 năm triển khai, dự án được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh 4 lần vào các năm 2006, 2013, 2014 và 2022.

Từ ban đầu có số vốn hơn 63,4 tỷ đồng, đến tháng 1/2022 dự án “đội vốn” lên 275,5 tỷ đồng (tăng gấp 4 lần). Trong đó, chi phí xây dựng hơn 65 tỷ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng hơn 203,5 tỷ đồng, chi phí quản lý dự án gần 1,1 tỷ đồng, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng hơn 2,5 tỷ đồng, hạng mục đảo giao thông hơn 1,6 tỷ đồng, chi phí khác hơn 1,6 tỷ đồng...

Gần đây nhất, ngày 7/10, UBND tỉnh Nghệ An có tờ trình gửi HĐND tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng đường giao thông từ Quốc lộ 1A đến đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Tại tờ trình, dự án tiếp tục đội vốn. Lần này “tăng nhẹ” từ 275,5 tỷ đồng lên 281 tỷ đồng; tiến độ thực hiện hoàn thành trước ngày 31/12/2022.

Sau đó ít ngày, tại Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Nghệ An đã thông qua Nghị quyết số 52/NQ-HĐND thống nhất để UBND tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

Theo một cán bộ Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và Công nghiệp tỉnh Nghệ An, nguyên nhân khiến dự án đường 72m chậm tiến độ là do vướng đền bù giải phóng mặt bằng và bổ sung thêm hạng mục so với thiết kế.

