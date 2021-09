Gần 1.000 tiểu thương chợ đầu mối Vinh được tiêm vắc xin phòng COVID-19

Ngày 8/9, TP Vinh (Nghệ An) đã tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho khoảng 1.000 tiểu thương và Ban quản lý chợ đầu mối Vinh tại Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông.

Đây là khu chợ đầu mối lớn nhất trên địa bàn Nghệ An, có nhiều thương lái trong và ngoài tỉnh về xuất nhập hàng, luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch.

Các tiểu thương giữ khoảng cách trước khi tiêm vắcxin phòng COVID-19

Chợ đầu mối Vinh được xem là "ổ dịch" của tỉnh Nghệ An. Trong 2 đợt dịch vào tháng 6 và tháng 8/2021, tại đây đều xuất hiện các ca nhiễm COVID-19 là tiểu thương buôn bán ở chợ. Do đó, việc tiêm vắcxin phòng COVID-19 cho tiểu thương, ban quản lý chợ là điều cấp thiết.

Trước khi tiêm, các tiểu thương được đo thân nhiệt, khám sàng lọc... Điểm tiêm cũng được căng dây để yêu cầu người dân đảm bảo khoảng cách theo quy định.

Trước đó, trong ngày 7/9, TP Vinh cũng đã tổ chức tiêm vắcxin COVID-19 cho tiểu thương và Ban quản lý 4 khu chợ gồm chợ Quyết, chợ Bến Thủy, chợ Quang Trung và chợ Hưng Dũng với số lượng là 661 người.

Tiêm vắcxin phòng COVID-19 cho tiểu thương chợ đầu mối Vinh

Ông Trần Quang Lâm - Phó Chủ tịch UBND TP Vinh cho biết: “Hiện, các chợ dân sinh trên địa bàn TP Vinh đang tạm dừng hoạt động để chống dịch. Việc tiêm vắcxin phòng COVID-19 là điều kiện cần thiết để sớm mở lại các chợ trên địa bàn thành phố, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân. Đối với tiểu thương và Ban quản lý các khu chợ còn lại, tùy vào tình hình thực tế và lượng vắcxin được tiếp nhận, chúng tôi sẽ tiếp tục bố trí tiêm trong thời gian tới”.

Nam thanh niên về từ Bình Dương khai báo gian dối để trốn cách ly

Ngày 8/9, Công an xã Quỳnh Giang (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, đơn vị đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với N.V.L (SN 1993), trú tại xóm 7, xã Quỳnh Giang do có hành vi trốn tránh việc cách ly y tế tập trung.

Trước đó, cơ quan chức năng phát hiện trường hợp N.V.L trở về từ vùng dịch tỉnh Bình Dương nhưng lên Trạm y tế xã lại khai báo về từ tỉnh Bình Thuận nhằm trốn tránh việc thực hiện các biện pháp cách ly y tế tập trung theo đúng quy định.

Công an xã phối hợp với Trạm y tế xã Quỳnh Giang đã mời anh L. lên làm việc ngay trong đêm. Tại đây, anh L. đã thừa nhận hành vi sai trái của mình.

Anh N.V.L làm việc với cơ quan chức năng

Công an xã Quỳnh Giang đã tham mưu Ban Chỉ đạo, Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 xã thay đổi biện pháp cách ly tại nhà thành cách ly tập trung đối với anh L. Đồng thời lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế số tiền 7,5 triệu đồng.

Trong diễn biến khác, ngày 7/9, UBND huyện Đô Lương (Nghệ An) đã ra quyết định xử phạt hành chính 10 triệu đồng đối với N.T.N (27 tuổi ) và N.T.H (43 tuổi), cùng trú tại xã Tân Sơn vì tự rời khỏi nhà dù đang trong thời gian thực hiện cách ly y tế.

N. Và H. tại cơ quan công an

Căn cứ điểm b, khoản 1, Điều 11, Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế: Từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, UBND huyện Đô Lương (Nghệ An) đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với 2 trường hợp này số tiền 10 triệu đồng.

Tác giả: Thu Hiền

Nguồn tin: Báo Tiền Phong