Gái xinh váy ngắn, áo mặc như không phi xe máy như bay trên đường, netizen ngán ngẩm: 'Rồi đẹp chỗ nào?'

Việc ăn mặc quá thiếu vải, ngắn cũn cỡn khi đi lại nơi công cộng chưa bao giờ được dư luận đồng thuận, thậm chí lên án, ném đá kịch liệt.

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip được chia sẻ, bàn tán xôn xao trên mạng xã hội.

Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái ặc mặc khá thiếu vải đi xe máy trên đường khiến dân tình ngán ngẩm.

Đoạn clip cho thấy, cô gái diện một chiếc váy ngắn, chiếc áo cũng nhỏ xíu như áo trong của phụ nữ để lộ phần lưng trần khiến nhiều người xem phải đỏ mặt thay.

Cô gái ăn mặc khá thiếu vải phóng xe máy trên đường tỏ ra không mấy ngại ngùng.

Cô gái này vô tư phóng xe máy trên đường mà không ngần ngại về phong cách ăn mặc của mình.

Ngay sau khi được chia sẻ, đoạn clip đã thu hút sự quan tâm, bàn tán xôn xao của dư luận. Đa số đều bày tỏ sự ngán ngẩm trước phong cách ăn mặc của cô gái trẻ này.

“Chiếc áo đúng là có như không, có khác gì cái áo trong của phụ nữ đâu, không hiểu sao mặc như thế”, “Không hiểu nổi phong cách ăn mặc của một số bạn trẻ thời nay, quá lố lăng”, “Nhìn mà thấy đỏ mặt thay, rồi đẹp chỗ nào?”, một số cư dân mạng bình luận.

Hiện đoạn clip vẫn đang nhận được sự quan tâm, bàn tán xôn xao của cư dân mạng.

Tác giả: Tùng Nguyễn

Nguồn tin: saostar.vn