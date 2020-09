Gái xinh Nghệ An giành học bổng toàn phần, là thành viên xuất sắc lớp học 'siêu trí tuệ' có 1 thủ khoa khối D1, 33/34 học sinh tuyển thẳng Đại học

Thời điểm thi cử vừa qua, các bạn trẻ lại sôi sục đi tìm động lực thông qua những bạn trẻ học giỏi, giành được điểm cao hay "săn" nhiều học bổng khủng. Cô bạn có cái tên đặc biệt Trần Phan Hà My (học sinh lớp 12C5, trường THPT Chuyên Phan Bội Châu) là 1 ví dụ.

Trong năm học 2020 - 2021, Hà My giành được vô số thành tích như: Giải nhì Học sinh giỏi Quốc gia môn tiếng Anh, nhận học bổng toàn phần của Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV), nhận học bổng của Fulbright Univeristy Vietnam...

Cô bạn là thành viên năng nổ của tập thể "lớp siêu nhân" 12C5 với thành tích khủng: 33/34 học sinh được tuyển thẳng Đại học, 11 học sinh thi Học sinh giỏi Quốc gia đều đạt giải cụ thể 2 giải Nhất - 8 giải Nhì - 1 giải Ba, điểm trung bình khối D1 lên đến 26,76 điểm.

Chân dung cô bạn Trần Phan Hà My, học sinh lớp 12C5, trường THPT Chuyên Phan Bội Châu.

Liên hệ với Hà My, cô bạn khiêm tốn chia sẻ: "Ở lớp mình hay trường Phan Bội Châu còn có rất nhiều bạn học giỏi và thành tích tốt hơn. Thú thật, lúc đầu vào mình đứng áp chót nên cũng bị kha khá áp lực về việc làm thế nào để học không bị đuối so với các bạn.

Áp lực là thế nhưng nhờ sự giáo dục khác biệt của bố mẹ, và mình cũng xem áp lực là điều tất yếu trong cuộc sống với khẩu hiệu "Pressure make diamonds - Áp lực tạo nên kim cương". Học với người giỏi mình sẽ có cơ hội được học hỏi nhiều hơn, là động lực để cố gắng nhiều hơn nữa".

Thời gian đầu, Hà My gặp khá nhiều áp lực vì thành tích học tập gần như thấp nhất lớp.

Cô bạn quan niệm "Pressure make diamonds - Áp lực tạo nên kim cương" - học với người giỏi sẽ tự thúc đẩy bản thân mình tiến xa hơn.

Từ cô học trò có thành tích áp chót lớp, Hà My dần vươn lên thành một trong những thí sinh tham gia thi Học sinh giỏi Quốc gia, tham gia trại hè, hội nghị mô phỏng Liên Hợp Quốc...

Hà My tâm sự bí quyết: "Trước khi học bất cứ cái gì, mình nghĩ việc quan trọng nhất mà mọi người thường bỏ qua chính là xác định mục tiêu. Việc hiểu lý do học để làm gì sẽ giúp mình kiên trì, quyết tâm với bất cứ mục tiêu học tập nào.

Riêng với tiếng Anh, việc hấp thụ kiến thức có thể diễn ra theo 2 hướng. Chủ động và thụ động. Chủ động là khi mình sẽ học tập với sách vở từ thầy cô, còn thụ động sẽ xuất phát từ những thói quen như nghe, đọc sách hoặc xem phim bằng tiếng Anh. Về chiến lược học tập, mình nghĩ mỗi người sẽ có cách khác nhau để sao cho phù hợp với phong cách học tập của mình, cho nên mình cũng không muốn áp đặt phong cách của mình lên người khác. Điều mình muốn chia sẻ là hãy thật sự kiên trì hết sức".

Hà My nhận được suất học bổng toàn phần của ĐH Anh Quốc Việt Nam (BUV).

Theo Hà My, một trong những điểm khiến cô bạn được nhận vào trường chính là nhờ bài luận. 10X đánh sâu vào sự giáo dục mà cô bạn nhận được từ bố mẹ khi tập trung vào "con người", chứ không phải "thành tích, điểm số". Bố mẹ luôn muốn Hà My hiểu được lý do đằng sau một mục tiêu nào đó chứ chưa bao giờ đặt áp lực phải đạt được thành tích này hay kia.

Cô bạn chia sẻ về dự định trong tương lai: "Mình dự định theo học ngành Quản trị Kinh doanh quốc tế để theo đuổi ước mơ trở thành doanh nhân. Hai ngành mình muốn theo đuổi trong việc kinh doanh tương lai là Giáo dục và Sức khỏe. Lý do vì mình muốn tập trung vào 'con người' cũng như nền giáo dục nhận được từ bố mẹ, sự phát triển tư duy cho những thay đổi tích cực bên trong cuộc sống mỗi người".

Tập thể lớp học "toàn siêu nhân" - 12C5 trường THPT Chuyên Phan Bội Châu.

Tác giả: Vân Trang

Nguồn tin: giadinh.net.vn