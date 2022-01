Gã trai chém chết người sau lời thách đố trên bàn nhậu

Ngày 3/1, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh này đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Phạm Văn Chín (SN 1982, trú tại thôn Vĩnh An, xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) về tội Giết người . Hiện các quyết định này cũng đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang phê chuẩn.

Theo cơ quan công an, khoảng 20h ngày 29/12/2021, Chín đến nhà em gái họ là chị M.T.H. (SN 1985, ở xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa) để ăn cơm, uống rượu. Trong bữa cơm có anh Nguyễn Tiến V. (SN 1982, trú tại thôn Nhân Thọ 1, xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) đến dự.

Đối tượng Phạm Văn Chín (Ảnh công an cung cấp).

Tại đây, sau khi ăn cơm, uống rượu xong, Chín và anh V. ngồi uống nước thì xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Lúc này, anh V. thách Chín chém mình. Do bực tức, Chín lấy một con dao chém nhiều nhát vào vùng đầu, mặt của anh V., gây thương tích nặng.

Sau khi được mọi người căn ngăn, anh V. được người dân đưa đi bệnh viện nhưng đã tử vong.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Tác giả: Văn Yên

Nguồn tin: Báo Dân trí