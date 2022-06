Được gia hạn tạm giam bao lần đối với bị can Nguyễn Phương Hằng?

Ngày 23/6, Công an TP.HCM cho biết vừa có quyết định gia hạn điều tra lần một, thời hạn hai tháng đối với bị can Nguyễn Phương Hằng (51 tuổi, thường trú phường Bến Nghé, quận 1, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam).

Công an gia hạn tạm giam để tiếp tục điều tra đối với bà Hằng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Trước đó, ngày 24/3, bà Hằng bị Công an TP.HCM bắt tạm giam để điều tra về tội danh trên.

Bị can Nguyễn Phương Hằng.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, luật sư Nguyễn Ngọc Hùng - Trưởng Văn phòng luật sư Kết Nối (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, bà Nguyễn Phương Hằng là bị can đang bị điều tra trong vụ án hình sự với với tội danh “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Luật sư Hùng cho hay, ngày 22/06/2022, Cơ quan tiến hành tố tụng có Quyết định gia hạn tạm giam để điều tra đối với bà Nguyễn Phương Hằng thêm 2 tháng. Bà Hằng bị điều tra về tội nghiêm trọng với hình phạt cao nhất là phạt tù cao nhất là 7 năm theo khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự. Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 173 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Viện kiểm sát theo đề nghị của Cơ quan điều tra có thể gia hạn tạm giam một lần đối với bà Hằng với thời gian không quá 2 tháng. Sau khi hết thời gian tạm giam đã được gia hạn như trên thì Cơ quan Điều tra phải hủy bỏ hoặc áp dụng biện pháp ngăn chặn khác đối với bà Hằng thay cho biện pháp tạm giam.