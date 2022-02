Đừng vội trách chồng ngáy khò khi vừa “yêu”, đây là lý do đàn ông ngủ ngay sau ân ái

Nhưng trước khi nhiếc móc chồng vì thói “vô tâm đáng ghét" này, bạn nên biết có một lý do đã được khoa học chứng minh cho việc chàng lăn ra ngủ sau khi “lao động”.

Với cả nam giới và phụ nữ, kích thích tình dục được chứng minh có khả năng thúc đẩy hoạt động não. Khi làm “chuyện ấy”, chúng ta thường thả lỏng cơ thể và kết quả là chúng ta sẽ giải phóng nhiều căng thẳng và lo âu đã tích tụ suốt cả ngày.

Phụ nữ thường cảm thấy khó chịu khi vừa thân mật xong chồng đã ngáy thay vì chuyện trò với mình. Ảnh minh họa.

Nghiên cứu sử dụng hình ảnh từ máy PET (chụp cắt lớp phát xạ positron) đã chứng minh điều này, rằng chúng ta thư giãn và giải tỏa stress nên dễ buồn ngủ. Nhưng khi xem xét lý do tại sao nam giới nhanh ngủ hơn, thì hóa do do một hỗn hợp hóa chất được giải phóng khi họ xuất tinh. Những chất này bao gồm norepinephrine, serotonin, oxytocin, vasopressin, nitric oxide (NO), và hoóc môn prolactin.

Các chuyên gia cho biết, việc giải phóng prolactin tạo ra sự khác biệt đặc thù khi điều này liên quan tới cảm giác thỏa mãn tình dục. Nó cũng giúp điều hòa thời gian phục hồi, hay nói cách khác là bao lâu thì một người đàn ông cần đợi trước khi vào “hiệp 2”.

Nam giới bị thiếu hụt hoóc môn này đôi khi cũng có thể phục hồi nhanh hơn.

Các chuyên gia của Chương trình báo cáo môi trường, Sức khỏe, Khoa học tại Đại học New York (Mỹ) giải thích: “Nồng độ hoóc môn prolactin cao hơn một cách tự nhiên trong lúc ngủ và những con vật được tiêm chất này sẽ buồn ngủ ngay lập tức. Điều này cho thấy có mối liên quan chặt chẽ giữa prolactin và giấc ngủ, vì vậy có khả năng việc giải phóng hoóc môn này trong lúc cực khoái khiến nam giới buồn ngủ. Prolactin cũng giải thích tại sao đàn ông dễ ngủ sau cuộc yêu hơn là sau khi thủ dâm. Vì những lý do chưa biết, cực khoái sau khi ân ái giải phóng mức prolactin nhiều gấp 4 lần so với cực khoái khi tự sướng”.

Tình dục giúp cải thiện giấc ngủ với cả nam và nữ. Ảnh minh họa.

Khả năng cải thiện giấc ngủ của "chuyện ấy"

Hai chất khác cũng được giải phóng trong cuộc yêu là oxytocin và vasopressin. Quá trình này thường đi liền với melatonin - chất điều chỉnh đồng hồ sinh học của cơ thể. Oxytocin cũng được chứng minh là giúp giảm mức độ stress, từ đó dẫn tới cảm giác buồn ngủ và thư thái.

Max Kirsten, chuyên gia giấc ngủ tại tại Trung tâm The Sleep Coach (Mỹ) cho biết, làm “chuyện ấy” cũng thực sự cải thiện chất lượng giấc ngủ sau đó. “Chúng ta giải phóng hoóc môn thân mật quan trọng gọi là oxytocin vốn giúp giảm một cách tự nhiên nồng độ hoóc môn gây stress là cortisol đáng kể. Đạt cực khoái sẽ giúp bạn nhanh buồn ngủ bởi vì nó khiến cơ thể tiết ra hoóc môn prolactin làm bạn cảm thấy thư giãn và rất buồn ngủ".

Nguồn tin: thoidaiplus.suckhoedoisong.vn