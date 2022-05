Đứa trẻ bất ngờ lao ra ngõ, nằm bất động bên vỉa hè, camera hé lộ cú tông kinh hoàng

Vụ tai nạn xảy ra trong một con ngõ nhỏ được cho là xảy ra ở Từ Sơn - Bắc Ninh. Camera nhà dân ghi lại vào lúc 17h47 phút ngày 30/4, một bé trai bất ngờ chạy từ trong ngách nhỏ ra ngõ, đúng lúc này một chiếc xe máy do một người phụ nữ điều khiển đi tới đã tông vào cháu bé.

Cú va chạm mạnh đã khiến đứa trẻ văng ra bên đường, nằm bất động. Người thân nhanh chóng có mặt tại hiện trường, hốt hoảng gào khóc và xem tình trạng của cháu bé. Sau đó, nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu.

Your browser does not support the video tag.

Đứa trẻ bất ngờ chạy ra từ ngách nhỏ, nằm bất động sau va chạm với xe máy.

Vụ tai nạn trên một lần nữa là lời nhắc nhở cho những gia đình có con nhỏ cần hết sức chú ý trong việc trông nom con cái. Đồng thời, mọi người cũng cho rằng khi di chuyển trong ngõ nhỏ, người tham gia giao thông nên giảm tốc độ để có thể xử lý kịp thời trước những tình huống bất ngờ.



Tác giả: Lam Giang

Nguồn tin: Nhịp sống Việt