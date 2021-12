Du khách Nga có 'hộ chiếu vaccine' trở lại Khánh Hòa

Những vị khách Nga đầu tiên trở lại Khánh Hòa sau gần 2 năm thị trường du lịch bị "đóng băng" do ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh: Phan Sáu/TTXVN

Sáng 26/12, Sở Du lịch Khánh Hòa phối hợp với Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Du lịch Anex Việt Nam (Anex Việt Nam) cùng các đơn vị liên quan tổ chức Lễ đón đoàn 325 khách du lịch, trong đó có 226 du khách Nga có "hộ chiếu vaccine" đến với Khánh Hòa trên chuyến bay số hiệu ZF743 của hãng hàng không Azur Air. Đây là đoàn khách Nga đầu tiên đến "xứ sở Trầm Hương" Khánh Hòa kể từ khi thị trường khách quốc tế bị "đóng băng" vì dịch COVID-19 bùng phát và kéo dài từ cuối tháng 3/2020.

Chị Natalia Rukavichkina, du khách đến từ Nga trong chuyến bay lần này cho biết: Đây là chuyến du lịch lần thứ 6 chị đến Việt Nam với 2 con gái và chồng. Chị rất thích hải sản và khí hậu, dịch vụ du lịch của Khánh Hòa. Do đó chị rất mong chờ các trải nghiệm mới ở chuyến du lịch lần này. Chị mong muốn sau chuyến du lịch dài ngày ở Khánh Hòa sẽ giúp chị và gia đình thoải mái hơn sau một thời gian dài phải ở nhà không được đi du lịch.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết: Chuyến bay đón khách du lịch "hộ chiếu vaccine" Nga lần đầu tiên đến với Khánh Hòa sau 2 năm “đóng băng” là động lực cho ngành Du lịch Khánh Hòa khởi sắc trở lại. Qua đó, khẳng định vị thế của du lịch Nha Trang - Khánh Hòa luôn là điểm đến du lịch an toàn, chất lượng và hấp dẫn. Đối với các thị trường Hàn Quốc, Trung Quốc… ngành Du lịch Khánh Hòa cũng chuẩn bị đầy đủ để đón khách hộ chiếu vaccine trong thời gian tới. “Ngoài đoàn khách nhập cảnh hôm nay, những ngày còn lại trong cuối tháng này sẽ có thêm một đoàn khách Nga với hơn 200 người tới Khánh Hòa theo hình thức tương tự. Họ sẽ tham quan, trải nghiệm và đón năm mới tại địa phương. Đặc biệt, điểm nổi bật mô hình liên kết giữa công ty lữ hành tour với các đơn vị lưu trú của tỉnh đang thực hiện, thực sự đáp ứng nhu cầu của các phân khúc khách hàng khác nhau trong cùng một chuyến bay là hình mẫu cần phát huy để du lịch Khánh Hòa đón được đa dạng nguồn khách, tạo sức bật để bứt phá trong bối cảnh “bình thường mới”, bà Nguyễn Thị Lệ Thanh nhấn mạnh.

Lễ đón đoàn 325 khách du lịch quốc tế, trong đó có 226 khách Nga có hộ chiếu vaccine đến với Khánh Hòa. Ảnh: Phan Sáu/TTXVN

Chuyến bay đưa đoàn du khách từ Nga hạ cánh lúc 7 giờ, sau khi nhập cảnh sẽ được tiến hành sàng lọc sức khỏe tại sân bay, cài đặt ứng dụng IGOVN và PC-COVID trước khi di chuyển thẳng về khách sạn. Đoàn khách sẽ có 6 hành trình riêng biệt để về địa điểm lưu trú theo nhu cầu. Theo đó, hơn 50 du khách lựa chọn hành trình sự kiện nghỉ dưỡng 5 sao sẽ được xe riêng đón thẳng về Vinpearl Resort Nha Trang trên đảo Hòn Tre, Nha Trang. Tại đây du khách sẽ nghỉ dưỡng và trải nghiệm hành trình khép kín “one-stop destination – một điểm đến mọi nhu cầu”: lưu trú tại phòng nghỉ và biệt thự biển đẳng cấp, khám phá thể thao biển với các bộ môn chèo thuyền kayat, dù lượn... và thể thao quý tộc Vinpearl Golf, vui chơi – giải trí đỉnh cao tại công viên chủ đề VinWonders với hàng trăm trò chơi kỷ lục, show diễn thực cảnh hoành tráng Tata Show…

Trong khi đó, số du khách còn lại sẽ có hành trình nghỉ dưỡng tại khu vực Bãi Dài, huyện Cam Lâm như: Selectum Noa Resort Cam Ranh, Cam Ranh Riviera Beach Resort & Spa. Sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, khách du lịch sẽ được phép tham quan các điểm đến du lịch nổi tiếng như: Công viên Du lịch Yang Bay, Công viên Bến du thuyền Ana Marina Nha Trang; đi tour du ngoạn trên biển, tour tham quan đầm Nha Phu và Khu du lịch Đảo Hoa Lan, mua sắm và ăn uống ở những địa điểm đã được cấp phép để đón khách quốc tế.

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Giám đốc kinh doanh, Công ty Anex Việt Nam cho biết, Công ty sẽ tổ chức đưa khách Nga đến Nha Trang 2 chuyến bay/tuần, mỗi chuyến sẽ có từ 320-340 khách. Để mở tour từ Nga đến Việt Nam, đơn vị đã quảng bá thị trường ở Nga, thuê riêng chuyên cơ và hoàn thiện quy trình, phương án để bảo đảm an toàn phòng dịch. Theo kế hoạch, từ ngày 26/12/2021 đến cuối tháng 3/2022, Công ty Anex Việt Nam sẽ tổ chức 2 chuyến/tuần, mỗi chuyến có từ 320 - 340 du khách với kết quả kỳ vọng đạt 26 chuyến bay, đưa hơn 8.000 du khách Nga đến Khánh Hòa du lịch tại các điểm đến nổi tiếng: Vinpearl Nha Trang, Cam Ranh. "Chúng tôi nỗ lực tối đa để đem đến sự hài lòng cho khách du lịch, khách sạn cho khách ở trong chương trình đón khách có "hộ chiếu vaccine" là những đơn vị đáp ứng điều kiện đón khách quốc tế. Trong quá trình tham quan, khách du lịch sẽ được du lịch theo hình thức khép kín, có sự kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, chúng tôi cố gắng hết sức để tạo sự thoải mái nhất cho khách khi đến tham quan tại Khánh Hòa”, ông Nguyễn Ngọc Lương khẳng định.

Sau hơn 1 tháng (từ tháng 10) triển khai thực hiện thí điểm đón khách quốc tế có "hộ chiếu vaccine" giai đoạn 1, Khánh Hòa đã tiếp nhận 13 chuyến bay chở khách quốc tế từ các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia với gần 3.000 khách. Hiện, tỉnh có 39 cơ sở đáp ứng các điều kiện được phép đón khách du lịch quốc tế có "hộ chiếu vaccine".

Tính chung hoạt động trong năm 2021 của ngành Du lịch Khánh Hòa, tổng lượt khách lưu trú cả năm ước đạt gần 643.000 lượt, bằng 12,84% so với kế hoạch, giảm 48,55% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, khách quốc tế ước đạt gần 23.000 lượt, giảm 94,81% và khách nội địa ước đạt gần 620.000 lượt, giảm 23,56% so với cùng kỳ. Công suất phòng bình quân cả năm ước đạt khoảng 8,4%. Từ những kết quả đó đã ảnh hưởng đến doanh thu của toàn ngành Du lịch Khánh Hòa chỉ ước đạt 2.430 tỷ đồng, giảm 52,24% so với cùng kỳ 2020, đạt 13,88% so với kế hoạch đề ra. Có thể nói rằng, đây là năm thứ 2 liên tiếp, ngành Du lịch Khánh Hòa bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19.

Tác giả: Phan Sáu

Nguồn tin: baotintuc.vn