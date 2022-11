Dự án nuôi lợn nghìn tỷ của BAF ở Nghệ An bao giờ khởi công?

Ảnh: Internet

Vào tháng 6/2021, UBND tỉnh Nghệ An đã chấp thuận chủ trương đầu tư hai dự án chăn nuôi cho CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam (HOSE: BAF) ở huyện Tân Kỳ gồm, dự án Trang trại chăn nuôi lợn nái sinh sản và lợn thịt thương phẩm theo quy mô trại lạnh khép kín (tại khu vực Bàu Vạn, xóm Nước Xanh, xã Giai Xuân) được đầu tư trên diện tích đất dự kiến 52,07 ha, công suất thiết kế 5.000 lợn nái sinh sản (2,5 phối/năm) và 60.000 lợn thịt thương phẩm/lứa, với tổng mức đầu tư 800 tỷ đồng;

Và dự án Trang trại chăn nuôi lợn thịt thương phẩm theo mô hình trại lạnh khép kín (tại khu vực Thung Mảng, xã Tân Hợp) được đầu tư trên diện tích đất dự kiến 32,56 ha, công suất thiết kế 60.000 lợn thịt thương phẩm/lứa, với tổng mức đầu tư 440 tỷ đồng.

Theo quyết định của UBND tỉnh Nghệ An, hai dự án trên sẽ hoàn thành vào quý I/2023 và thời gian hoạt động là 50 năm. Tuy nhiên, đến nay chủ đầu tư vẫn chưa khởi công hai dự án trên.

Trao đổi với Nhadautu.vn qua điện thoại, ông Hồ Lê Đức - Đại diện của BAF ở Nghệ An cho biết, dự kiến dự án sẽ khởi công vào tháng 12/2022.

Công ty đang xin điều chỉnh chủ trương quy hoạch chi tiết 1/500 và xin giấy phép xây dựng. "Chúng tôi sẽ hoàn thành tất cả các hồ sơ bài bản rồi mới khởi công xây dựng", ông Đức nói và cho biết, hiện, dự án ở xã Giai Xuân đã hoàn thành việc đền bù, GPMB, còn dự án ở xã Tân Hợp thì đang còn khoảng 50% mặt bằng chưa giải phóng xong vì đang chờ người dân mua đất ở chỗ khác để dịch chuyển.

BAF Việt Nam được thành lập và đi vào hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi lợn từ năm 2017. Thương hiệu BAF (Feed – Farm – Food) cũng là chiến lược của công ty khi đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi lợn với mô hình chuỗi khép kín từ sản xuất thức ăn, chăn nuôi trang trại tới giết mổ, chế biến. Theo kế hoạch đến năm 2024, tổng đàn nái của công ty sẽ nâng lên ở mức khoảng 45.300 con, đáp ứng nhu cầu con giống để nuôi lợn thịt với quy mô trên 1,1 triệu con.

Quý 3/2022, BAF ghi nhận doanh thu thuần gần 1.920 tỷ đồng, giảm 50% so với cùng kỳ. Theo đó, BAF lãi ròng gần 158 tỷ đồng, gấp 3,6 lần cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng năm 2022, BAF đạt doanh thu gần 4.890 tỷ đồng, giảm 46% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế hơn 286 tỷ đồng, tăng 17%.

Năm 2022, BAF đặt kế hoạch doanh thu đi lùi 43% so với thực hiện năm 2021, ở mức 5.950 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 402 tỷ đồng, tăng gần 25%. Theo đó, BAF đã thực hiện được 71% mục tiêu lợi nhuận năm sau 9 tháng.

Tính tới 30/9/2022, tổng tài sản của BAF đạt hơn 5.119 tỷ đồng, giảm 6% so với đầu năm. Trong đó, tài sản chủ yếu là hàng tồn kho đạt gần 1.505 tỷ đồng, chiếm 29% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn gần 1.444 tỷ đồng, chiếm 28%; tài sản cố định gần 881 tỷ đồng, chiếm 17% và các khoản mục khác.

Vốn điều lệ của BAF ở thời điểm này là 1.435,2 tỷ đồng, trong đó, CTCP Siba Holdings, doanh nghiệp liên quan ông Trương Sỹ Bá - Chủ tịch HĐQT BAF nắm giữ 37,32% vốn điều lệ; ông Lê Xuân Thọ, thành viên HĐQT (0,55%); ông Phan Ngọc Ân, thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc (1,73%); bà Bùi Hương Giang, thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc (3,6%).

Ông Trương Sỹ Bá - Chủ tịch HĐQT BAF là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Long và ông cũng là Chủ tịch HĐQT của CTCP Siba Holdings .

Tập đoàn Tân Long của ông Trương Sỹ Bá được biết đến nhiều ở Nghệ An khi tiếp quản CLB bóng đá Sông Lam Nghệ An (SLNA) từ Tập đoàn TH vào ngày 1/6/2021, với pháp nhân vận hành mới là CTCP Thể thao Sông Lam Nghệ An. CTCP Thể thao Sông Lam Nghệ An có vốn điều lệ 30 tỷ đồng, trong đó Tân Long nắm 99%.

