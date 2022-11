Dự án nhà nghỉ công nhân bị thu hồi, giám đốc doanh nghiệp nói gì?

Dự án Nhà nghỉ công nhân Nông trường 3.2 tại phường Nghi Thu, TX Cửa Lò (Nghệ An) chậm tiến độ nhiều năm. Ảnh: AN

Ngày 10.11, ông Nguyễn Nam Thuyên – Giám đốc Công ty cổ phần Nông - Công nghiệp 3.2 cho biết dự án Nhà nghỉ công nhân Nông trường 3.2 tại phường Nghi Thu, TX Cửa Lò vừa bị UBND tỉnh Nghệ An hủy bỏ các văn bản pháp lý liên quan để tiến hành thu hồi đất.

Nguyên nhân do chủ đầu tư không hoàn tất các hồ sơ thủ tục giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án theo thời gian quy định, để chậm nhiều năm.

Về lí do không tập trung triển khai dự án đúng tiến độ, ông Nguyễn Nam Thuyên – Giám đốc Công ty cổ phần Nông - Công nghiệp 3.2 cho biết đã nhiều năm qua, dự án không thể hoàn thành thủ tục do vướng mắc về mặt hồ sơ, do hồ sơ pháp lý của khu đất thực hiện dự án không đầy đủ.

“Chúng tôi đã xúc tiến, khởi động dự án nhiều lần nhưng không thành công, nên chấp nhận để UBND tỉnh xử lý theo quy định” – ông Nguyễn Nam Thuyên nói.

Về nguồn gốc khu đất, vào năm 1995, UBND tỉnh Nghệ An đã có Quyết định số 1553 về việc cho phép Công ty TNHH MTV Nông - Công nghiệp 3.2 (nay là Công ty CP Nông Công nghiệp 3.2), đóng tại huyện Qùy Hợp được khảo sát lựa chọn địa điểm xây dựng công trình dự án Nhà nghỉ công nhân Nông trường 3.2 tại lô đất số 177, khu quy hoạch đường 7, phường Nghi Thu, TX. Cửa Lò.

Theo đó, dự án Nhà nghỉ công nhân Nông trường 3.2 có mục tiêu xây dựng nhà nghỉ cho công nhân kết hợp kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng, diện tích sử dụng đất 617,2m2; bao gồm các hạng mục khách sạn 8 tầng, sân, cây xanh, cảnh quan.

Đến năm 2011, UBND tỉnh Nghệ An đã chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH MTV Nông - Công nghiệp 3.2 được lập thủ tục thuê đất. Thế nhưng, đã hơn 10 năm trôi qua, dự án này vẫn chưa thể thực hiện. Khu đất vàng để hoang, nhếch nhác.

Cũng trên địa bàn phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò, dự án Nhà nghỉ nông trường kết hợp dịch vụ nhà hàng do Công ty TNHH MTV Cà phê – Cao su Nghệ An làm chủ đầu tư đã bị chậm tiến độ nhiều năm.

Tuy nhiên, dự án này đã được UBND tỉnh cho phép gia hạn tiến độ thời gian sử dụng đất thêm 24 tháng, kể từ ngày 15.3.2022.

Ông Võ Quang Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cà phê – Cao su Nghệ An cho biết sẽ khởi công dự án vào đầu năm 2023.

“Khi dự án đi vào hoạt động, chúng tôi sẽ có những chính sách ưu đãi dành cho công nhân của Công ty, kết hợp với phương án kinh doanh” – ông Võ Quang Tuấn cho biết.

Tác giả: Quang Đại

Nguồn tin: Báo Lao Động