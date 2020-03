Dự án chưa hoàn thiện thủ tục đã thi công: Sở giao thông vận tải Nghệ An nói gì?

Tại địa điểm đang diễn ra san lấp mặt bằng, hàng ngày với sự qua lại của hàng trăm lượt phương tiện, trong đó hầu hết các phương tiện đều chở vượt thùng và có dấu hiệu cơi nới thành thùng. Từng đoàn xe HOWO sau khi lấy đất tại địa phận xóm Tân Thành, xã Tân Long (huyện Tân Kỳ, Nghệ An) thì chạy về tại chân công trình để đổ. Cung đường chỉ khoảng 3-4 km nhưng bụi mù trời, đất rơi vãi dọc đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Phương tiện vận tải đất san lấp mặt bằng phục vụ dự án.

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Xuân Vinh – Phó Chánh thanh tra Sở giao thông vận tải tỉnh Nghệ An cho biết: “Sau khi có phản ánh của nhân dân và báo chí, chúng tôi đã vào cuộc quyết liệt. Việc san lấp nhà máy may Minh Anh vừa rồi có đấu nối trái phép ra đường Quốc Lộ 48E do Sở quản lý. Chúng tôi đã kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính, đình chỉ và xử phạt vi phạm hành chính. Còn về vấn đề vận tải, qua phản ánh của báo chí thì lực lượng chức năng đã kiểm tra, yêu cầu các phương tiện phải cắt thành thùng theo đúng quy định và nếu còn tái diễn thì sẽ xử phạt. Một số xe cơi nới đã bị báo chí phản ánh thì chúng tôi yêu cầu phải cắt bỏ theo đúng kích thước ban đầu”.

Văn bản xử lý việc đấu nối sai quy định của chủ đầu tư.

Văn bản xử phạt của lực lượng chức năng.

Như vậy, ngoài việc chưa hoàn thiện các thủ tục để được tiến hành dự án, việc san lấp mặt bằng vướng nhiều ý kiến phản đối của nhân dân thì chủ đầu tư dự án còn ngang nhiên vi phạm việc đấu nối ra quốc lộ không theo đúng quy định của pháp luật. Đặc biệt, sau khi báo chí phản ánh, đơn vị vẫn tiếp tục san lấp?!. Việc dự án nhà máy may Minh Anh – Tân Kỳ chưa đủ điều kiện để triển khai thi công nhưng chủ đầu tư đã cho thi công ồ ạt trách nhiệm này thuộc về ai?

Dư luận đang đặt ra câu hỏi, tại sao một dự án được xem là trọng điểm của huyện Tân Kỳ lại có thể để chủ đầu tư chưa hoàn tất các thủ tục pháp lý vẫn triển khai thi công san lấp mặt bằng? Trong khi đó UBND tỉnh Nghệ An đã quy định rõ tại Quyết định chấp thuận đầu tư, dự án chỉ được thi công khi nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục pháp lý. Phải chăng chính quyền huyện Tân Kỳ và chủ đầu tư đang “phớt lờ” quy định của UBND tỉnh.

