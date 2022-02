Đốt pháo mừng thọ bà nội, con cháu làm cháy luôn bàn lễ, phản ứng của bà gây ngạc nhiên

Một tài khoản đăng video quay tại lễ thượng thọ bà nội, có con cháu quây quần đông vui. Để ăn mừng, con cháu đốt pháo xung quanh bàn tiệc nhưng không ngờ lửa bén vào khăn trải bàn, cháy luôn một góc bàn tiệc.

Chủ tài khoản viết: "Mừng thọ bà nội tuổi 90. Lần đầu con cháu làm chuyện ấy còn hơi bỡ ngỡ, lần sau sẽ rút kinh nghiệm ạ".

Your browser does not support the video tag.

Lửa bén làm cháy luôn bàn tiệc mừng thọ.

Tuy nhiên phản ứng của cụ bà khiến cư dân mạng chú ý hơn cả. Người xem bình luận: "Chả đứa nào nhớ đến cụ đang co ro ngồi trước bàn pháo"; "Khổ thân cụ, muốn chạy lắm mà sức khỏe không cho phép".

Trái với suy nghĩ của netizen, người nhà cho biết cụ bà không hề lo. Dù bàn tiệc bén lửa cháy bừng bừng, bà vẫn bình tĩnh ngồi quan sát. "Bà mình không hề sợ mà còn cảm thấy rất vui vì con cháu có mặt đông đủ tổ chức mừng thọ cho bà", người đăng cho biết.

Khi xảy ra cháy, những người đứng sau không để ý, tưởng chỉ là pháo nổ nên không phản ứng, vài giây sau cháy to mới biết. Chủ tài khoản cũng nói thêm rằng dù bà nội đã 90 tuổi nhưng sức khỏe vẫn tốt, tập thể dục thường xuyên.

Đây cũng là một lời nhắc nhở với tất cả mọi người, bởi việc đốt các loại pháo có thể gây nguy hiểm khó lường.

Tác giả: Ma Bư

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc