Đốt nhà em gái khiến 4 người thương vong, 2 kẻ thủ ác đối diện án tử

Ngày 17/3, Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với các lực lượng liên quan bắt giữ được 2 nghi phạm liên quan đến vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người chết, 1 người bị thương xảy ra tại xã Nhuế Dương (Khoái Châu) vào đêm 15.3 vừa qua.

Lò Văn Hà (trái) và Đào Doanh Việt tại cơ quan công an.

2 nghi phạm bị bắt giữ để làm rõ hành vi giết người gồm: Lò Văn Hà (30 tuổi, quê tại huyện Thuận Châu, Sơn La) và Đào Doanh Việt (59 tuổi, trú tại huyện Khoái Châu, Hưng Yên; là anh ruột của nạn nhân Đào Thị Chiến (SN 1967).

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, do mâu thuẫn cá nhân với gia đình bà Đào Thị Chiến, Việt đã rủ Hà đi mua xăng đốt nhà nhà em gái.

Vụ hỏa hoạn đã khiến hai vợ chồng ông Vương Gia Mười, bà Đào Thị Chiến (cùng SN 1967) và người con trai út Vương Gia Cao Thắng (SN 2008) tử vong; cháu Nguyễn Vương Ngọc Anh (SN 2012), cháu ngoại của ông Mười bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Kim Động, sau đó được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên.

Hiện cháu Ngọc Anh đã qua cơn nguy kịch và tiếp tục được điều trị tích cực tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia (Hà Nội).

Dưới góc nhìn pháp lý, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội) nêu quan điểm như sau:

Luật sư Nguyễn Anh Thơm - Trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh.

Ngay sau khi nhận được nguồn tin báo vụ cháy, Cơ quan CSĐT Công an Tỉnh Hưng Yên, Viện kiểm sát cùng cấp đã cùng các lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu giữ các vật chứng để làm rõ nguyên nhân cháy. Kết quả điều tra ban đầu đã xác định vụ cháy nhà làm chết 03 người là do 02 đối tượng điều khiển xe máy, mặc áo mưa sử dụng xăng phóng hỏa đốt nhà.

Nguyên nhân vụ án xảy ra bắt nguồn từ mâu thuẫn trong gia đình giữa Đào Danh Việt là anh ruột của nạn nhân Đào Thị Chiến, vợ ông Vương Gia Mười. Đối tượng Đào Danh Việt đã lên kế hoạch cùng Lò Văn Hà chuẩn bị xăng phóng hỏa đốt nhà vợ chồng em gái vào buổi đêm để tránh sự phát hiện.

Sau hơn 01 ngày truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên, Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phối hợp với Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) đã bắt giữ được 2 đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Xét hành vi phạm tội của 2 đối tượng là đặc biệt nghiêm trọng đã tước đoạt đi tính mạng của 03 người và làm 01 cháu bé bị thương nặng đã cấu thành tội giết người theo điểm a, b, n Khoản 1 Điều 123 BLHS.

Không những vậy, hành vi phạm tội của các đối tượng còn gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của gia đình đã cấu thành tội hủy hoại tài sản theo Điều 178 BLHS. Kết quả định giá tài sản bị cháy sẽ là căn cứ xử lý tương ứng với với hậu quả thiệt hại gây ra.

Theo luật sư Thơm phân tích: Đối tượng biết rõ các thành viên gia đình vợ chồng em ở trong ngôi nhà, lựa chọn thời điểm mọi người ngủ say để phóng hỏa là hành vi cố ý tước đoạt tính mạng của mọi người.

Pháp luật buộc các đối tượng phải nhận thức xăng là loại chất dẫn cháy rất nguy hiểm, bắt lửa mạnh, tốc độ lan rất nhanh và gây nguy hiểm đến tính mạng con người khi đổ xăng đốt nhà. Thực tế cháy đã làm cho 02 vợ chồng và cháu bé tử vong, 01 cháu bé khác may mắn được cứu thoát nhưng bị bỏng nặng.

Đây là vụ án đồng phạm giản đơn, đối tượng Đào Danh Việt được xác đinh là kẻ chủ mưu lên kế hoạch, chuẩn bị công cụ, phương tiện phạm tội. Đối tượng Lò Văn Hà là đồng phạm giúp sức.

Hậu quả của vụ án là hết sức nặng nề, gây căm phẫn trong dư luận bởi sự tàn ác ngay với chính người ruột thịt trong gia đình nên cần phải xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

“Hành vi phạm tội của các đối tượng đã tước đoạt mạng sống của cả 1 gia đình người em gái ruột, trong đó có các cháu bé bị tử vong rất thương tâm. Nếu các đối tượng có đủ năng lực trách nhiệm hình sự thì dù là đồng phạm cũng phải đối mặt với hình phạt cao nhất đến tử hình là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật”, luật sư Thơm nói.

