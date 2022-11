Đột kích quán karaoke bắt nhóm đối tượng và “chân dài” sử dụng ma túy

Ngày 3/11, Công an huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An vừa phát hiện, bắt giữ 6 đối tượng mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong quán karaoke.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an Nghệ An về việc đẩy mạnh đấu tranh với tội phạm ma tuý, Công an huyện Tân Kỳ đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kiên quyết ngăn chặn các hành vi mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma tuý trên địa bàn.

Các đối tượng và tang vật thời điểm bị bắt quả tang. Ảnh Công an Nghệ An.

Khoảng 17h ngày 31/10, tại quán Karaoke Duy Tùng 999 (khối 2, thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ) Công an huyện Tân Kỳ đã bắt quả tang 5 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Tú (SN 1995); Nguyễn Quốc Hưng (SN 1988); Trần Đình Tuấn (SN 1996) đều trú tại xóm Kỳ Nam, xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ; Lô Thị Vơi (SN 1994, trú tại bản Cam, xã Cam Lâm, huyện Con Cuông) và Lô Thị Thanh Lam (SN 2003, trú tại bản Quẻ, xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An).

Nhóm đối tượng đang bị tạm giữ tại cơ quan điều tra. Ảnh Công an Nghệ An.

Đấu tranh mở rộng, Công an huyện Tân Kỳ bắt giữ thêm đối tượng Nguyễn Đình Hiếu (SN 1995, trú tại xóm Mỹ Hoà, xã Giang Sơn Đông, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. Hiếu là đối tượng bán ma tuý cho Nguyễn Quốc Hưng để Hưng sử dụng cùng với các đối tượng nói trên.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Kỳ đang tiến hành điều tra để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn