Đột kích quán bar ở Bình Dương, phát hiện hàng chục nam nữ phê ma túy

Chiều ngày 27/12, Công an TP Thuận An (Bình Dương) vẫn đang lấy lời khai của chủ quán bar và hàng chục khách liên quan đến việc sử dụng ma túy.

Lực lượng chức năng kiểm tra quán bar D1

Trước đó, vào rạng sáng cùng ngày, Công an TP.Thuận An phối hợp với Công an phường Bình Hòa bất ngờ kiểm tra quán bar D1 ở KP.Đồng An 3, do ông Đặng Kim Sơn (58 tuổi, ngụ TP.Hồ Chí Minh) làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 96 người đang hát hò, nhảy múa tại quán. Qua test nhanh, lực lượng chức năng phát hiện 55/96 người dương tính với chất ma túy.

Lực lượng chức năng text ma túy khách trong quán bar

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Tác giả: Hương Chi

Nguồn tin: Báo Tiền phong