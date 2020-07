Động viên lực lượng tham gia chữa cháy rừng tại Nghệ An

Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An thăm hỏi, động viên, hỗ trợ lực lượng phòng chống cháy rừng 2 xã Diễn Phú và Diễn An, huyện Diễn Châu và 6 hộ dân thuộc 2 xã bị thiệt hại nặng do hỏa hoạn. Ảnh: Lê Thạch