Đồng loạt triển khai "cất mẻ lưới lớn" trong vụ phá đường dây cờ bạc "khủng" hơn 10 nghìn tỷ đồn

Cục Cảnh sát Hình sự (C02) vừa phối hợp với cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (bộ Công an) cùng một số các đơn vị công an địa phương triệt phá một đường dây đánh bạc qua mạng, có số tiền giao dịch cực lớn, lên đến khoảng hơn 10 nghìn tỷ đồng.

Bước đầu xác định, đường dây đánh bạc “siêu khủng” này có máy chủ đặt ở nước ngoài. Đối tượng có vai trò quan trọng của nhánh này tại Việt Nam là Phạm Văn Bình (SN 1986, trú tại quận 10, TP.Hồ Chí Minh).

Bọn chúng thường tổ chức cho những con bạc “khát nước” chơi cá độ xuyên quốc gia, với những chiêu trò, thủ đoạn, mánh khóe tinh vi.

Phải mất nhiều thời gian theo dõi, nắm bắt quy luật hoạt động của đường dây, cũng như di biến động của các đối tượng liên quan, khi thời cơ chín muồi, Ban chuyên án mới quyết định “cất mẻ lưới lớn”.

Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo bộ Công an, cùng với sự sát sao, trực tiếp của 2 đồng chí Cục trưởng cục Cảnh sát Hình sự và cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, các tổ công tác đã đồng loạt triển khai, khống chế, bắt giữ các “mắt xích” quan trọng trong đường dây đánh bạc online.

Việc bắt giữ được tiến hành tại các địa phương như TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai, Hải Dương… Khi bị bắt, nhiều đối tượng tỏ ra rất bất ngờ, không kịp giở trò chống đối.

Khám xét tại nơi ở của các đối tượng và nơi mà bọn chúng sử dụng để làm “đại bản doanh” tổ chức đánh bạc, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tang vật, tài liệu có liên quan, gồm: 550 triệu tiền mặt; 21 điện thoại di động; 1 CPU, 5 máy tính xách tay; 42 ổ cứng; 117 thẻ ATM ngân hàng; 55 chứng minh nhân dân và căn cước công dân; nhiều thẻ sim…

Căn cứ vào lời khai của các đối tượng, cũng như tài liệu chứng cứ thu thập được, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an (C02) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 10 trường hợp liên quan.

Trong đó, khởi tố 5 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc, gồm: Phạm Văn Bình (SN 1986); Trần Ngọc Vũ (SN 1993, trú tại huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương); Nguyễn Tuấn Hải (SN 1988, trú tại quận 11, TP.Hồ Chí Minh); Phạm Hữu Lộc (SN 1998, trú tại quận 10, TP.Hồ Chí Minh); Dương Thanh Hải (SN 1985, trú tại quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội).

5 đối tượng bị khởi tố về hành vi đánh bạc, gồm: Triệu Vân Trường (SN 1987, trú tại quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội); Lương Quốc Dũng (SN 1989, trú tại quận Long Biên, TP.Hà Nội); Nguyễn Mạnh Thắng (SN 1987, trú tại quận Hai Bà Trưng; TP.Hà Nội); Võ Hồng Quân (SN 1982, trú tại huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh); Hà Văn Duy (SN 1989, trú tại quận Tây Hồ, TP.Hà Nội).

Được biết, để phục vụ cho hoạt động tổ chức đánh bạc, các đối tượng còn sử dụng chứng minh nhân dân giả hoặc sử dụng chứng minh thư người thân, bạn bè, thuê người mở hàng trăm tài khoản ngân hàng nhằm chuyển, nhận tiền thắng – thua, cá cược.

