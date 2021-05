Đối tượng côn đồ cầm kéo đâm người trước cổng trụ sở công an

Ngày 28/5, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã xác định, triệu tập đối tượng gây rối tại cổng trụ sở một số cơ quan công an (số 5 Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) là Nguyễn Nam Thắng (sinh năm 1983 ở xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội).

Đối tượng Thắng khai nhận, thời điểm xảy ra sự việc khoảng 8h30 ngày 12/5, trong khi Thắng đang ngồi tại khu vực cổng trụ sở một cơ quan công an, số 5 đường Ngọc Hồi, thì anh Tạ Văn Q (sinh năm 1980, là nhân viên Công ty TNHH một thành viên Tháng 8) đi ra nhắc nhở, dẫn đến hai bên to tiếng. Bất ngờ, đối tượng Thắng vung chiếc kéo đang cầm trên tay đâm vào vùng đầu của anh Q.

Nạn nhân là anh Q. sau khi bị đâm

Sau khi đâm anh Q., đối tượng Thắng bỏ đi. Còn người bị hại đến bệnh viện khám rồi về nhà nghỉ ngơi. Ngày 15/5, do cảm thấy đau đầu nên anh Q. tới bệnh viện khám lại, và nhờ vợ đến cơ quan công an trình báo.

Cơ quan điều tra, Công an quận Hoàng Mai đã xác minh tại Bệnh viện Đức Giang, cho thấy anh Q. nhập viện trong tình trạng tỉnh, đau đầu, không nôn, vết thương vùng trán đỉnh trái kích thước 01cm đã khô, không sốt, không liệt; chụp cắt lớp cho kết quả vỡ xương trán trái tại vị trí vết thương; chỉ định phẫu thuật, bệnh nhân không có biểu hiện nguy kịch đến tính mạng.

Do vụ việc xảy ra tại cổng trụ sở nhiều cơ quan công an, liên quan đến việc ép biển số xe ô tô nên có nhiều nguồn dư luận không tốt, ảnh hưởng đến uy tín lực lượng công an. Về vấn đề trên, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) nêu quan điểm, vị trí xảy ra vụ đối tượng Thắng đâm anh Q. ở cổng địa chỉ số 5 đường Ngọc Hồi, cách trụ sở Đội Đăng ký, quản lý xe khoảng 300 mét.

Hiện trường vụ việc



Thời gian tới, Công an TP Hà Nội sẽ thực hiện biện pháp kiểm soát công dân đến làm việc, cũng như đảm bảo tình hình an ninh trật tự chung tại địa chỉ đang có 5 cơ quan cùng hoạt động này.

Trụ sở số 5 Ngọc Hồi là nơi có nhiều đơn vị Công an thành phố Hà Nội, trong đó, Phòng Cảnh sát giao thông đặt trụ sở là điểm đăng ký xe ô tô, giải quyết, tiếp nhận hồ sơ đăng ký phương tiện của người dân ở 5 quận, huyện: Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Thanh Trì, Thường Tín, Phú Xuyên./.

