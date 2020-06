"Đói quá hóa rồ", trăn gấm điên cuồng cắn xé thân mình

Your browser does not support the video tag.

Trong clip, một con trăn gấm đang có hành động vô cùng khó hiểu khi tấn công chính cơ thể của mình. Có lẽ do bị cơn đói làm cho "mờ mắt" nên nó mới có hành động như vậy.

Một số loài rắn cũng có hành vi tương tự khi cố gắng ăn thịt mình từ phần đuôi, nhưng trong đoạn clip này, con trăn lại bắt đầu từ phần giữa cơ thể. Sau đó, nó tiếp tục tấn công mình thêm một vài lần nữa rồi mới chịu dừng.

Hành động bất thường này của con trăn đã được nhiếp ảnh gia Heiko Kiera (hay còn được gọi là Ojatro) ghi lại vào năm 2013.

Trăn gấm (tên khoa học Python reticulates) là loài bản địa ở Nam Á và Đông Nam Á, có thể giết người dù không độc. Chúng thường tấn công bằng cách siết chặt con mồi. Trăn gấm trưởng thành có thể dài tới 7 mét và nặng hơn 100 kg.

Trăn gấm khá phổ biến ở Nam Á và Đông Nam Á. Chúng ăn gần như bất cứ con mồi nào giết được, bao gồm động vật có vú và chim. Trăn gấm là loài săn mồi phục kích, chuyên ngụy trang ở bụi rậm và chờ con mồi lang thang tới gần.

Trăn có tốc độ tấn công rất nhanh, sử dụng những chiếc răng nanh móc ngược về sau để giữ chặt con mồi trước khi cuộn chặt và siết chết chúng. Tương tự nhiều loài rắn khác, trăn có thể mở rộng hàm nuốt chửng con mồi lớn bằng 1/4 chiều dài cơ thể chúng. Trăn chậm rãi tiêu hóa con mồi trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần và có thể không cần kiếm ăn suốt vài tháng sau đó.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn