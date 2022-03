"Đổi màu" biển số để vận chuyển hổ nặng 2 tạ từ Nghệ An lên Lai Châu

Vào hồi 19h30, ngày 25/3, tại khu vực Ngã ba Mường So, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Lai Châu đã phối hợp các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an, các phòng chức năng Công an tỉnh, Công an huyện Phong Thổ đã bắt 3 đối tượng gồm: Võ Văn Mến (SN1984), trú tại xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An và Tăng Văn Phúc (SN1982), Tăng Ngọc Khanh (SN1993) cùng trú tại xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An về hành vi mua bán động vật nguy cấp quý hiếm.

3 đối tượng cùng tang vật.

Tang vật thu giữ gồm 1 cá thể hổ trọng lượng trên 200kg và một số tài liệu, đồ vật có liên quan.

Tại cơ quan chức năng 3 đối tượng đã khai nhận vận chuyển cá thể Hổ từ Nghệ An lên Lai Châu để tiêu thụ với giá 615 triệu đồng. Trong quá trình vận chuyển các đối tượng dùng nhiều thủ thuật để thay đổi màu biển kiểm soát của xe nhằm đánh hướng các lực lượng chức năng.

Tác giả: Thu Dung – Minh Nguyệt – Ngọc Sánh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân