Độc đáo hàng nghìn con cá biết bú bình sữa, cho người vuốt ve

Hơn một năm qua, đàn cá chép bú bình ở Cồn Phụng (Tân Thạch, Châu Thành, Bến Tre) liên tục được khách du lịch quay phim, chụp hình đăng tải lên mạng xã hội thu hút không ít sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Đàn cá cả nghìn con rất "dạn người", chỉ cần nghe tiếng gọi là đua nhau ngoi lên mặt nước, tìm đến những núm bình sữa ngậm chặt để nút thức ăn.

Độc đáo hàng nghìn con cá biết bú bình sữa như em bé

Anh Trần Hữu Thọ (36 tuổi) là người đã huấn luyện đàn cá chia sẻ, trên cồn người dân chủ yếu sống bằng nghề trồng nhãn hoặc kinh doanh du lịch sinh thái, vì thế anh cũng muốn tạo ra sản phẩm du lịch độc đáo của riêng mình.

Từ đầu năm 2021 anh đã tham khảo, học cách huấn luyện cá bú bình và cùng một số người huấn luyện đàn cá chép hơn 1000 con.

"Mình thấy cá chép rất dạn người, vì thế mới nảy ra suy nghĩ huấn luyện chúng. Ban đầu mình treo bình sữa trên mặt nước để cá tập làm quen, sau đó thì dùng tay giữ bình nhưng không để cá thấy người. Dần dần mới ngồi sát bờ ao cầm bình, lúc này cá đã quen rồi, không sợ chạy đi nữa.

Phải mất 3 tháng thì đàn cá mới phục vụ khách được, giờ khách có thể cho bú, vuốt ve cá. Mỗi ngày ao cá đón hàng trăm khách, mỗi bình bú mình bán 10 nghìn đồng nên thu nhập cũng khá", anh Thọ cho biết.

Chỉ cần nghe tiếng gọi đàn cá sẽ đua nhau ngoi lên mặt nước (Ảnh: Nguyễn Cường).

Khách lên Cồn Phụng hầu như ai cũng muốn đến xem đàn cá, cầm bình cho cá bú để tận hưởng cảm giác độc lạ, sảng khoái và lưu lại những hình ảnh đáng nhớ.

Chị Trần Thị Loan (48 tuổi) cho biết gia đình chị từ Nam Định vào Bến Tre du lịch và được người quen giới thiệu đến thăm đàn cá. Khi cho cá bú ai cũng thấy vui vẻ, thích thú.

"Cá rất thân thiện, rất khôn, mình có thể vuốt ve các bạn ấy được, rất độc đáo và thích thú", chị Loan vui vẻ nói.

Đàn cá ngậm chặt bình bú như em bé (Ảnh: Nguyễn Cường).

Đàn cá thân thiện được du khách vô cùng yêu thích (Ảnh: Nguyễn Cường).

Mỗi ngày ao cá đón hàng trăm khách tham quan, mỗi bình bú được bán giá 10 nghìn đồng đã đưa lại cho người nuôi khoản thu nhập khá (Ảnh: Nguyễn Cường).

Tác giả: Nguyễn Cường

Nguồn tin: Báo Dân trí