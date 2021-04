Doanh nghiệp khai khoáng kêu khó khi bị Sở Công Thương Nghệ An kiểm tra

Trụ sở Sở Công Thương Nghệ An.

Ngày 16/3/2021 Sở Công Thương ban hành công văn số về việc cử đoàn làm việc với các đơn vị hoạt động khoáng sản, vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) do Phó GĐ và Phòng Kỹ thuật an toàn môi trường phụ trách.

Theo phản ánh, việc cử đoàn tuy có nội dung làm việc hành chính nhưng thực chất lại là tiến hành kiểm tra hoạt động của DN, do đề cương đoàn làm việc thể hiện rõ tính chất kiểm tra.

Cụ thể, DN mà đoàn dự kiến làm việc được yêu cầu cung cấp rất nhiều loại hồ sơ pháp lý mà theo phản ánh là không phù hợp với việc kiểm tra hành chính đơn thuần như: Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận DN, DN có vốn đầu tư nước ngoài phải có Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép thầu do cơ quan có thẩm quyền cấp; Giấy phép sử dụng VLNCN, Giấy phép khai thác khoáng sản; tình hình, kết quả khai thác khoáng sản, sử dụng VLNCN quý I/2021.

Ngoài ra, tài liệu được yêu cầu cung cấp còn có: Hồ sơ thiết kế kỹ thuật khai thác mỏ và Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật khai thác mỏ; Phương án nổ mìn, quyết định phê duyệt phương án nổ mìn; hộ chiếu nổ mìn (từ tháng 3/2020 - 3/2021); thông báo sử dụng VLNCN cho địa phương và cho các cơ quan khác theo quy định; hồ sơ những người làm việc liên quan đến VLNCN…

Việc Sở Công Thương thành lập đoàn "kiểm tra" theo nội dung nói trên mà không ban hành theo hình thức tương ứng, gây nên sự phản ứng từ các đơn vị bị kiểm tra. Theo một DN đề nghị giấu tên, đoàn kiểm tra không nằm trong kế hoạch được duyệt và cũng không đúng tính chất kiểm tra đột xuất vì các lần kiểm tra trước DN không có vi phạm.

DN này cho rằng tính chất đoàn kiểm tra trên là vi phạm Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 và Chỉ thị 07/CT-TTG ngày 05/3/2018 của Thủ tướng về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với DN. Theo Chỉ thị, không được thanh, kiểm tra doanh nghiệp quá 1 lần/năm, không làm cản trở hoạt động bình thường của DN. Việc kiểm tra chỉ được thực hiện trong trường hợp thật sự cần thiết và phải có quyết định của thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền. Trường hợp thanh, kiểm tra đột xuất chỉ được thực hiện khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Cơ quan thanh, kiểm tra chỉ được ban hành quyết định thanh, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm rõ ràng, không mở rộng phạm vi thanh, kiểm tra vượt quá nội dung của quyết định thanh, kiểm tra đột xuất.

Trao đổi với PV, ông Phạm Văn Hóa, GĐ Sở Công Thương Nghệ An cho biết, danh sách một số DN bị kiểm tra có trùng lặp là do chưa có sự phối kết hợp giữa Phòng Kỹ thuật an toàn môi trường và Phòng Thanh tra. “Tuy nhiên, hoạt động kiểm tra DN theo Văn bản 472 là công việc bình thường của Sở Công Thương nhằm giúp hoạt động của DN được tốt hơn”, ông Hòa nói.

Về phía DN, cho rằng hàng năm tại huyện Quỳ Hợp có nhiều vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra trong hoạt động khai thác mỏ. Việc kiểm tra an toàn vật liệu nổ cũng như kiểm tra đảm bảo khai thác đúng quy trình là việc làm cần thiết. Tuy nhiên, khi thành lập đoàn thanh kiểm tra cần phải tuân theo quy định, đúng kế hoạch, tránh việc tùy tiện ra văn bản hành chính thông thường đi kiểm tra gây phiền hà cho DN.

Tác giả: Quang Trung

Nguồn tin: baophapluat.vn