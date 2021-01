Đoàn công tác Bộ Quốc phòng chúc tết các lực lượng vũ trang Nghệ An

Trung tướng Huỳnh Chiến thắng - Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam tặng quà chúc mừng cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An. Ảnh: Trọng Kiên

Tham gia cùng đoàn có Trung tướng Nguyễn Doãn Anh – Phó Bí thư Đảng uỷ, Tư lệnh Quân khu 4.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Đại tá Nguyễn Ngọc Hà – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Đại tá Trần Hải Bình – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Bộ đội Biên phòng tỉnh đã báo cáo với Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng, lãnh đạo Quân khu 4 về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; báo cáo tình hình đảm bảo chủ quyền an ninh biên giới và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung-Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An báo cáo với Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng về kết quả Nghệ An đạt được trong năm 2020. Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Đức Trung – Chủ tịch UBND tỉnh đã cảm ơn tình cảm của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu và cá nhân Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng đã giành cho Nghệ An.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng đã chúc mừng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Nghệ An về những kết quả đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng trân trọng cảm ơn sự phối hợp, quan tâm của Đảng bộ, Chính quyền tỉnh đối với các lực lượng quân sự, biên phòng trong năm 2020. Sự lãnh đạo của Đảng bộ, Chính quyền là nhân tố quyết định cho các lực lượng này hoàn thành nhiệm vụ thời gian vừa qua.

Thời gian tới, Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng mong muốn tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm, mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác toàn diện, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, ổn định.

Nhân dịp Xuân Tân Sửu 2021, thay mặt Bộ Quốc phòng, Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng chúc Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm mới sức khỏe, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu xây dựng tỉnh vững mạnh, đạt nhiều thành tựu mới, tiếp tục là tỉnh dẫn đầu trong các phong trào thi đua của cả nước và các tỉnh biên giới.

Tác giả: HẢI ĐĂNG

Nguồn tin: Báo Lao Động