Đình chỉ công tác nổ mìn của đơn vị khai thác đá khiến dân bị thương

Ngày 8/4, ông Bùi Xuân Hùng, Trưởng phòng kỹ thuật an toàn môi trường, sở Công Thương Nghệ An, cho biết đoàn kiểm tra liên ngành vừa có buổi kiểm tra tại mỏ đá của công ty THHH Hồng Trường ở bản Kim Đa (xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An).

Đoàn kiểm tra gồm có đại diện sở Công Thương, sở Tài nguyên và Môi trường; sở Xây dựng và sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

Khu vực khai thác đá cách nhà dân có 200m.

“Đoàn liên ngành đã vào khu vực mỏ lập biên bản, tạm dừng hoạt động. Vụ nổ bước đầu xác định là do lỗi kỹ thuật, phương án khai thác đá của doanh nghiệp không đúng với thiết kế đã được phê duyệt nên quyết định đình chỉ hoạt động nổ mìn”, ông Hùng nói.

Ngoài ra, theo quy định, tổ nổ mìn khai thác đá phải có chứng chỉ hành nghề nổ mìn do sở Công Thương cấp. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, phía doanh nghiệp không xuất trình được chứng chỉ này.

Liên quan đến vụ việc, ông Thò Bá Rê, Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cho biết: “Đoàn liên ngành đã giao cho chính quyền xã và huyện giám sát chặt chẽ, không được để doanh nghiệp này tiếp tục nổ mìn khai thác đá. Nếu vi phạm sẽ đóng cửa luôn mỏ đá”.

Chị Cụt Thị A. bị thương vì đá văng vào người.

Theo báo cáo, vụ nổ khai thác đá của công ty Hồng Trường diễn ra vào lúc 17h30 ngày 3/4, tại bản Kim Đa, xã Phà Đánh khiến đất đá văng xa từ 200- 300m. Vụ nổ đã khiến bà Ven Thị T. và chị Cụt Thị A. bị thương, 23 nhà dân bị ảnh hưởng mái nhà như bể ngói, gãy đường xà, tấm ván…

Là 1 trong 2 người dân bị thương trong vụ nổ, chị Cụt Thị A. nhớ lại, chiều 3/4, sau khi ăn cơm xong, chị ngồi trước hiên nhà cùng hàng xóm thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ mỏ đá của công ty TNHH Hồng Trường, cách đó hơn 300m.

“Tôi bị nhiều viên đá bắn thủng mái nhà văng trúng người. Dù bị thương nhưng tôi vẫn cố chạy vào nhà trốn, rồi được mọi người đưa đi bệnh viện”, chị A. nói.

Đá văng khiến mái nhà dân bị hư hỏng.

Được biết, công ty TNHH Hồng Trường do ông Lê Hồng Nhi làm giám đốc, có trụ sở tại khối 2, thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn. Doanh nghiệp này được cấp phép khai thác đá tại xã Phà Đánh từ năm 2004, khu vực mỏ cách nhà dân khoảng 200m.

Không chỉ bị uy hiếp bởi những vụ nổ mìn, người dân bản Kim Đa còn phải hứng chịu bụi bẩn, ô nhiễm tiếng ồn từ mỏ đá. Trong các cuộc tiếp xúc cử tri, người dân đều phản ánh bức xúc về những tình trạng này, tuy nhiên, đến nay vẫn chưa giải quyết được.

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn